Se iba a casar el domingo: Hallan sin vida a Juan Felipe tras quedar atrapado en los escombros del terremoto en Colombia

El hotel Dibeny, que se localiza en el centro de de Pereira, Colombia se convirtió en noticia, este viernes 14 de agosto, los rescatistas, hallaron sin vida a Juan Felipe Giraldo, de 24 años y quien se iba a casar este domingo.

Localizan sin vida a joven que se iba a casar el domingo tras terremoto en Colombia

Hernán Giraldo, el padre de Juan Felipe, confirmó que el cuerpo de su hijo fue localizado en el hotel de Pereira afectado por el terremoto de 7.4 en Colombia.

Juan Felipe fue reportado como desaparecido tras el sismo del pasado 10 de agosto, el joven había llegado en la madrugada del lunes a un hotel de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el sismo.

El padre del joven mencionó que había viajado hasta Pereira al no tener noticias sobre Felipe. El cuerpo de su hijo fue identificado por Medicina Legal.

Fue gracias a un video que Felipe había mandado a su prometida que lograron identificar el hotel donde se quedaba hospedado.

Durante la búsqueda, su padre mantenía la esperanza de que su hijo estuviera vivo. "Está destrozada, he tratado de no hablar mucho con ella porque no sabría cómo consolarla y me quebrantaría muchísimo", mencionó el padre de Felipe.

"Hijo, el domingo te vas a estar casando. Y si no es el domingo va a ser en 8, 15 días, pero vas a estar ahí hijo", dijo Hernán Giraldo.

¿Qué dijo Natalia Patiño prometida de Felipe?

Por medio de sus redes sociales, Natalia Patiño compartió un mensaje muy emotivo sobre su prometido. “Por siempre y para siempre mi cora. Fuiste el amor más completo que tuve. Te amo para siempre”.

Buscan a pareja de mexicanos desaparecidos en Pereira

Dos personas mexicanas que se encontraban en Pereira no han podido ser localizadas, así lo informó la Embajada de México en Colombia.

Las autoridades informaron que ya mantienen comunicación con la familia de los mexicanos donde les brindan apoyo y acompañamiento ante los lamentables hechos tras el sismo en Colombia de 7.4.