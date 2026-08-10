¿Qué provocó el temblor en Colombia? Estas son las placas tectónicas y fallas geológicas detrás de los 2 mil 500 sismos que tienen al año

Este lunes 10 de agosto se registró un fuerte temblor de magnitud 7.4 en San José del Palmar-Chocó, Colombia, donde se reportó el derrumbe de varios edificios, además de personas heridas y, lamentablemente, fallecidas.

A lo largo de estudios realizados, se sabe que Colombia es un territorio con alta sismicidad, ¿qué placas tectónicas hay debajo y qué fallas geológicas están presentes?

La tragedia crece en Colombia; la cifra de fallecidos asciende a 71.



Solo en el área metropolitana de Pereira se reportan 40 fallecidos; además, hay 27 víctimas en el Valle del Cauca, 4 en Chocó y 3 en Manizales.



Las autoridades continúan con las labores de rescate.… pic.twitter.com/TIlX5mY3g1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 10, 2026

Placas tectónicas tras temblor en Colombia

Colombia se encuentra en una zona complicada, pues hay tres placas tectónicas grandes: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe.

La causa de que haya grandes sismos como el de el día de hoy es por el choque de la Placa de Nazca, la cual impacta por abajo de la Placa Sudamericana.

El roce y constantes choques entre estas placas tectónicas acumulan mucha tensión que, cuando se libera, genera movimientos telúricos de alta intensidad.

Fallas geológicas que atraviesan Colombia

Además de las placas tectónicas, el territorio cuenta con un sistema de fallas geológicas, como la falla de Romeral y la falla del Atrato, que también contribuyen al sacudimiento de la tierra.

Estas fracturas distribuyen la sismicidad adentro del país.

¿Colombia es un país de alta sismicidad?

La respues es SÍ, Colombia es uno de los países de América Latina con más actividad sísmica, registrando alrededor de 2 mil 500 sismos al mes, lo que significaría que son 80 al día más o menos.

Según el Servicio Geológico Colombiano, la mayoría de los temblores que suceden no se sienten por la magnitud tan leve que manejan y solo se quedan guardados en el monitoreo de las autoridades.

¡TERREMOTO EN #COLOMBIA ES EL MÁS FUERTE EN UNA DÉCADA!



El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el #sismo de magnitud 7.4 y 103 km de profundidad, registrado en San José del Palmar, Chocó, es el de mayor intensidad en los últimos 10 años, percibiéndose incluso en Panamá,… pic.twitter.com/RUDRCVIG3v — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 10, 2026

Temblor en Colombia hoy 10 de agosto

Fue este lunes 10 de agosto, alrededor de las 7:34 de la mañana, que se registró un fuerte temblor de magnitud 7.4 que primero se reportó de 6.6, aunque las autoridades confirmaron después el número real.

El epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, aunque el impacto se sintió en Quibdó, Cali, Pereira, Manizales, Medellín y Bogotá, extendiéndose incluso a países vecinos como Panamá, Ecuador y Venezuela.

Hasta ahora se han reportado alrededor de 71 muertes, decenas de heridos y graves daños a la infraestructura; se espera que dicha información se vaya actualizando.