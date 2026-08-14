¿Por qué el terremoto de Chocó, Colombia, se sintió en otros países?

El terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, volvió a poner sobre la mesa la intensa actividad sísmica de Colombia, y es que aunque el movimiento tuvo una profundidad aproximada de 103 kilómetros, el temblor fue ampliamente percibido en distintas zonas del país e incluso en naciones vecinas.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó que la profundidad, por sí sola, no determina qué tan perceptible será un terremoto. En este caso, la magnitud del evento permitió que una importante cantidad de energía alcanzara la superficie.

¿Por qué un terremoto puede sentirse en otros países?

Cuando ocurre un terremoto, la energía liberada se propaga desde el punto donde se origina el movimiento. En eventos de gran magnitud, esa energía puede recorrer grandes distancias y llegar hasta la superficie aun cuando el sismo tenga una profundidad considerable.

Eso fue lo que ocurrió con el terremoto de San José del Palmar. De acuerdo con Fredy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, la magnitud de 7.4 hizo que la energía no se disipara por completo antes de alcanzar la superficie.

Por ello, un movimiento ocurrido en territorio colombiano pudo ser percibido también fuera de sus fronteras.

¿En qué países se sintió el terremoto de San José del Palmar?

Además de distintas regiones de Colombia, el Servicio Geológico Colombiano informó que el terremoto también fue sentido en Panamá y Venezuela.

La amplia percepción del movimiento estuvo relacionada con la magnitud del evento y con la manera en que la energía sísmica se propagó desde su origen.

Hasta el mediodía del 10 de agosto, el SGC también había registrado 18 réplicas en San José del Palmar y Sipí, con magnitudes de entre 1.4 y 4.8.

¿Qué placas tectónicas y fallas geológicas atraviesan Colombia?

Colombia se encuentra en una zona geológicamente compleja, donde confluyen placas tectónicas y existen fallas activas. Esa interacción genera deformación y acumulación de energía en la corteza terrestre, condiciones que explican parte de la actividad sísmica del país.

En la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano para explicar este terremoto se destaca particularmente la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana en el occidente colombiano.

El material disponible no especifica un listado de fallas geológicas vinculadas directamente con este evento, por lo que no es posible atribuir el terremoto a una falla determinada sin información adicional del SGC.

¿Qué placas tectónicas están relacionadas con el terremoto de San José del Palmar, Chocó?

La explicación del SGC apunta principalmente al proceso de subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana.

Este proceso ocurre en la región del Pacífico y está relacionado con la acumulación de energía dentro de la corteza terrestre. Cuando esa energía se libera, se producen movimientos sísmicos.

La actividad de esta zona tampoco es nueva. El SGC recordó que el occidente colombiano ha registrado terremotos de magnitud considerable, entre ellos el ocurrido el 23 de noviembre de 1979, de magnitud 7.2.

¿Cuáles han sido los terremotos más fuertes ocurridos en Colombia?

Con los datos proporcionados por el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto de 7.4, es señalado como el evento de mayor magnitud registrado en Colombia en lo que va de este siglo.

Como antecedente destacado dentro de la información del SGC aparece el terremoto del 23 de noviembre de 1979, de magnitud 7.2.

La comparación permite dimensionar la fuerza del movimiento ocurrido en San José del Palmar, aunque cada terremoto puede producir efectos diferentes dependiendo, entre otros factores, de su profundidad y de las condiciones de las zonas donde es percibido.

¿Cuántos sismos ocurren en Colombia cada mes?

Colombia registra actividad sísmica de manera constante, así lo señala Fredy Tovar, sumado a que la Red Sismológica Nacional puede registrar alrededor de 2 mil 500 eventos en un mes.