Abandonan restos humanos y olor alerta a vecinos en Tultitlán

Tragedia y terror se registró en el Estado de México (Edomex), donde fueron encontrados restos humanos en el municipio de Tultitlán.

El hallazgo se registró en la colonia Las Torres, los cuales estaban dentro de una bolsa negra obre montones de basura, pero tras la intervención de los pobladores, las autoridades supieron lo que había pasado.

Fuerte olor alertó a vecinos en Tultitlán

El fuerte olor alertó a los vecinos de la zona, quienes pidieron el apoyo de las autoridades y al sitio arribaron policías municipales para acordonar el lugar.

El lugar fue resguardado, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM ) tomaron conocimiento de lo ocurrido e iniciaron con el retiro de los restos humanos.

Hasta ahora, no se ha informado sobre la identidad de quién sería la persona que fue hallada sin vida, o si se tratan de los restos humanos de varias víctimas, así como la edad y sexo, en tanto las investigaciones siguen en curso.

Localizan osamentas en Zacatecas

En la comunidad Laguna de la Rosa, en Villanueva, Zacatecas, fueron localizadas dos osamentas. Este hallazgo fue hecho por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

La situación fue informada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para el inicio de la investigación correspondiente.

En la zona había indicios de un campamento, ropa exterior e interior de hombre, botas, cobijas, gorras y otros objetos personales. Todo lo encontrado fue asegurado para el inicio de la respectiva carpeta de investigación.

Hallan cuatro cuerpos en costales en Michoacán

Ayer en el municipio de Cuitzeo, en los límites de Michoacán y Guanajuato, habitantes y automovilistas reportaron el hallazgo de múltiples costales con restos humanos abandonados .

El descubrimiento ocurrió en las inmediaciones de la Plaza TextiCuitzeo, un punto comercial para la venta de ropa. Eran seis costales de yute y bolsas negras que fueron arrojados a un costado de la avenida.

Policías Municipales y personal del Ejército arrobaron la zona para asegurar el perímetro, donde se confirmó la presencia de restos humanos.

