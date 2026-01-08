Terror en Michoacán: Hallan 4 cuerpos desmembrados dentro de costales frente a Plaza TextiCuitzeo

La violencia no da tregua en los límites de Michoacán y Guanajuato. La mañana de este jueves, una escena macabra paralizó la carretera libre en el municipio de Cuitzeo, cuando habitantes y automovilistas reportaron el hallazgo de múltiples costales con restos humanos abandonados a plena luz del día.

El descubrimiento ocurrió en las inmediaciones de la conocida Plaza TextiCuitzeo, un punto comercial clave para la venta de ropa en la región. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, se trata de seis costales de yute y bolsas negras que fueron arrojados a un costado de la carpeta asfáltica.

Tras el reporte ciudadano, elementos de la Policía Municipal y efectivos del Ejército Mexicano se desplazaron de inmediato a la zona para asegurar el perímetro. Al inspeccionar los bultos, los oficiales confirmaron que contenían restos humanos .

Informes preliminares indican que las víctimas son cuatro personas, cuyos cuerpos fueron desmembrados antes de ser embolsados. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los fallecidos y su género, datos que serán determinados una vez que la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) de la Fiscalía General del Estado concluya con el levantamiento de los restos y las necropsias de ley.

En los primeros minutos, tras el hallazgo, circuló la versión extraoficial de que, además de los cuerpos, se habían registrado incendios en locales de venta de ropa de la plaza. Sin embargo, esta información fue desmentida por las autoridades en el lugar.

Al arribar al sitio, se constató que no hubo fuego ni ataques a la infraestructura de Plaza TextiCuitzeo; la movilización se centró exclusivamente en el aseguramiento de los restos humanos dejados sobre la carretera.

Una "zona caliente" donde ha ocurrido lo mismo en otras ocasiones

Este hecho violento no es aislado. La región fronteriza entre Michoacán y Guanajuato atraviesa una crisis de seguridad crítica. Apenas el pasado lunes, en esta misma zona, las autoridades localizaron otro cuerpo en condiciones similares: desmembrado y oculto dentro de costales, abandonado en una parada de transporte público cercana.

La repetición del modus operandi en menos de 72 horas sugiere una disputa activa entre grupos criminales que operan en este corredor comercial y carretero. La Fiscalía ya abrió la carpeta de investigación correspondiente para tratar de esclarecer estos homicidios que mantienen en alerta a la población de Cuitzeo.

