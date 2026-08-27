Evelyn estuvo desaparecida durante un mes: hallan sin vida a estudiante universitaria en Edomex

Evelyn Aguilar cursaba una licenciatura en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) cuando fue reportada como desaparecida en julio de 2026. A un mes de perder contacto con ella, la joven estudiante fue encontrada sin vida en el Estado de México (Edomex), lugar donde fue vista por última vez.

El Gobierno de Tlaxcala informó que serán las autoridades mexiquenses las encargadas de iniciar las investigaciones, debido a que la joven era presuntamente originaria de esa entidad y viajaba hacia el Campus Calpulalpan para continuar con sus estudios en la Facultad de Psicología.

Evelyn Aguilar desapareció en Texcoco en julio de 2026

La joven universitaria, de 20 años, fue vista por última vez el 21 de julio en San Jerónimo Amanalco, en el municipio mexiquense de Texcoco. Desde ese momento, su familia perdió comunicación con ella, comenzando así una búsqueda que se prolongaría por semanas.

Ante su desaparición, sus familiares acudieron a las autoridades y por días recorrieron distintos puntos, así como compartieron las fichas de búsqueda; pero las respuestas no llegaban.

Sin embargo, a un mes de su desaparición, la búsqueda llegó a su fin: Evelyn fue localizada sin vida, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias de su muerte.

¿Qué se sabe de Evelyn Aguilar Méndez?

De acuerdo con los primeros reportes, Evelyn era originaria de Texcoco y estudiaba una licenciatura en el Campus Calpulalpan, por lo que a diario la joven se trasladaba entre Texcoco y Tlaxcala, pues su sueño era convertirse en licenciada.

La noticia de su muerte fue confirmada por compañeras de la universidad, quienes compartieron mensajes de despedida en redes sociales.

Desapariciones en Edomex: una crisis latente

El Estado de México enfrenta una grave crisis de desapariciones de personas, con niñas, adolescentes y mujeres jóvenes entre las principales víctimas.

Con corte al 16 de mayo de 2026, el Estado de México acumulaba 14 mil 655 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con datos de Red Lupa.

Mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza 148 casos en la entidad tan sólo de enero a agosto.

Los municipios que concentran el mayor número de reportes son Ecatepec, Tultitlán y Tecámac, localidades que se mantienen entre las zonas con mayor incidencia de desapariciones en el estado.

