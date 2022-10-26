Los lugares más terroríficos que existen en el mundo

Desde hospitales hasta casas y hoteles embrujados son los principales lugares protagonistas de las historias de terror en todo el mundo. Incluso algunos sitios fueron testigos de asesinatos, rituales o cosas paranormales y aún existen, aunque la mayoría están abandonados son considerados los lugares más terroríficos.

Y si eres valiente con ganas de vivir una aventura espeluznante, te dejamos una lista de los lugares más terroríficos en el mundo a los que podrías ir, que van desde bosques malditos hasta islas embrujadas que se encuentran en México, Japón, Estados Unidos, y otros países, ya que prácticamente cada nación tiene una historia de terror que contar.

Los lugares más terroríficos del mundo

Isla de las Muñecas, México

Uno de los lugares más conocidos en México es la Isla de la Muñecas, que se ubica al sur de la capital del país.

La leyenda cuenta que una chica se ahogó enredada entre los lirios en el canal de Xochimilco. Su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de Don Julian.

El espíritu de la joven comenzó a vagar por el lugar, lo que atemorizaba a Julián Santana, quien colocó muñecas que encontraba en la basura o los canales de Cuemanco. Él decía que las colocaba para ahuyentar a los malos espíritus.

Algunas personas aseguran que las muñecas están poseídas por el espíritu de la joven y cuando llegan a la isla se puede sentir su presencia. Por eso es considerado uno de los lugares más terroríficos.

Bosque Aokigahara del suicidio, Japón

Aokigahara es un bosque que se encuentra en Tokio. A la entrada del lugar hay un letrero donde se puede leer lo siguiente: “Tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes. Habla de tus problemas”.

Este lugar es llamado el bosque del suicidio, ya que muchas personas lo eligen para acabar con su vida. De acuerdo con datos del gobierno de Japón, cada año se encuentran los cuerpos de entre 70 y 100 personas.

Se cree que las personas eligen ese lugar para quitarse la vida debido a que en siglo XIX, las familias abandonaban a los viejitos ahí para que murieran.

Cabe destacar que Japón es el tercer país con más suicidios en el mundo.

La casa maldita de Amityville, Estados Unidos

Esta es una de las historias más conocidas en el mundo, incluso se ha llevado a la pantalla grande en varias ocasiones por ser considerado uno de los lugares más terroríficos del mundo.

El 14 de noviembre de 1974, la familia DeFeo fue asesinada con un rifle por su hijo mayor mientras todos dormían. El joven se justificó asegurando que escuchó voces en su cabeza que lo obligaron a matar.

La casa ubicada en el 108 de Ocean Avenue albergó a varias familias después del crimen que se cometió ahí, sin embargo, ninguna logró quedarse para siempre, ya que decían que en ese lugar se sentía una presencia maligna.

Actualmente la casa se encuentra abandonada.

La verdadera historia de la casa de Amityville .



Abro hilo🧵 pic.twitter.com/MkDbI40yKR — lester (@lestersp_) August 23, 2021

Cementerio Greyfriars, en Edimburgo, Escocia

Aunque los cementerios en todo el mundo guardan un sin finde historias terroríficas, uno de los más espeluznantes del mundo es el Greyfriars, en Edimburgo, Escocia. Este panteón incluso fue cerrado al público luego de varias situaciones paranormales.

Según la leyenda, en ese lugar se encontraban los restos del abogado William Mackenzie, quien fue responsable de muchas muertes en Escocia. En 1999 alguien intentó abrir la tumba del abogado, desde entonces comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables.

Las personas aseguran que cuando entraban al panteón veían figuras espeluznantes o escuchaban ruidos inexplicables. Incluso, a algunos visitantes les aparecían mordeduras o heridas en el cuerpo de la nada.

Actualmente, las personas pueden hacer un recorrido nocturno en el lugar.

Hospital de Waverly Hills

El hospital de Waverly Hills fue inaugurado en 1910 para atender a enfermos de tuberculosis. Era un sanatorio que contaba con 400 habitaciones y equipos modernos para la época.

Sin embargo, el lugar guarda muchas historias paranormales y es considerado uno de los lugares más terroríficos del mundo, pues ahí murieron cerca de 6 mil personas quienes fueron sometidas a experimentos y malos tratos.

Hoy en día el hospital de Waverly Hills está abandonado pero las personas pueden pasar a conocer cómo era, quienes se han atrevido aseguran que en el lugar se escuchan ruidos y se ven sombras.