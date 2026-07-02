¿El T-MEC desaparece? Esto es lo que realmente ocurre con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

Las dudas sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aumentaron luego de que el gobierno de Estados Unidos informara que no renovará el acuerdo en su forma actual durante la primera revisión conjunta.

¿Qué significa esta decisión? ¿El T-MEC dejará de existir o perderá su vigencia? Es importante precisar que el acuerdo comercial continúa vigente, pero los tres países entrarán en un proceso de revisión y negociación.

¿El T-MEC desaparece? Esto se sabe

No. El T-MEC continúa vigente. Durante la revisión, Estados Unidos decidió no renovar desde ahora la vigencia del tratado en su forma actual.

De acuerdo con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, esto permitirá continuar las negociaciones para discutir posibles modificaciones al acuerdo.

El funcionario señaló que la Unión Americana buscará establecer nuevas reglas comerciales, además de señalar déficits en ambos países. Pese a ello, el propio gobierno estadounidense confirmó que el tratado seguirá en vigor.

#ComunicadoEconomía 🗞️



Quinta Reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC Proceso de Revisión Conjunta previsto en el artículo 34.7



🔗 https://t.co/7MmliK09aT pic.twitter.com/vDOmcInjrn — Economía México (@SE_mx) July 2, 2026

¿Hasta cuándo estará vigente el T-MEC?

De acuerdo con el mecanismo previsto en el tratado, el acuerdo continuará vigente hasta 2036, salvo que los tres países decidan renovarlo antes o que alguno de sus integrantes inicie el procedimiento para retirarse, así lo informó Marcelo Ebrard, Secretario de Economía.

Tras la decisión de EU, el tratado permanecerá en operación y será objeto de revisiones anuales hasta que exista un acuerdo sobre su renovación o llegue la fecha prevista para su vencimiento.

Futuro del TMEC a partir de hoy : pic.twitter.com/wdrmbpNgjz — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 2, 2026

¿Qué cambios busca Estados Unidos?

Según informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el gobierno estadounidense busca negociar modificaciones relacionadas con:



Reglas de origen para la industria automotriz.

Requisitos de contenido regional para algunos productos industriales.

Medidas relacionadas con los déficits comerciales.

Acciones para fortalecer la producción dentro de América del Norte.

Por su parte, Ebrard, informó que México continuará participando en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá, señalando que el país busca proteger la competitividad del sector.

¿Puede desaparecer el T-MEC?

El tratado contempla un mecanismo para que cualquiera de los tres países pueda retirarse. En caso de que alguno decida hacerlo, debe notificar formalmente su salida con al menos seis meses de anticipación.

Hasta el momento no se ha informado que México, Estados Unidos o Canadá hayan iniciado ese procedimiento, por lo que el T-MEC continúa vigente conforme a las disposiciones establecidas en el propio acuerdo.

