“Hasta la vista, baby": Boris Johnson en Parlamento de Inglaterra

El primer ministro británico, Boris Johnson, se despidió en su última comparecencia en el Parlamento de Inglaterra con un aplauso de su partido, abucheos de parte de los opositores, además de una "emblemática" frase de salida: "Misión ampliamente cumplida... hasta la vista, baby".

A principios de este mes, Boris Johnson se vio obligado a anunciar su dimisión tras una rebelión masiva después del último de una serie de escándalos que, según su partido, socavaron su capacidad para seguir dirigiendo Inglaterra, después de tres turbulentos años en el cargo.

En su última intervención en el "Prime Minister's Questions" (comparecencia en el Parlamento de Inglaterra), un encuentro semanal del calendario político que enfrenta al primer ministro británico con sus oponentes en un agitado debate, Boris Johnson trató de perfilar su legado en torno a la respuesta contra la Covid-19 y su apoyo a Ucrania en su defensa contra la invasión de Rusia.

"Hemos ayudado, yo he ayudado, a sacar a este país de una pandemia y a salvar a otro país de la barbarie. Y, francamente, eso es suficiente para seguir adelante. Misión ampliamente cumplida", señaló Boris Johnson, quien también agregó: "Quiero dar las gracias a todos los presentes y, hasta la vista, baby".

“Hasta la vista, baby!”



Gran discurso de despedida de Boris Johnson.



Recomendaciones a su sucesor:



- Cuiden la alianza con USA

- Apoye a Ucrania

- Cuide la libertad

- Baje impuestos

- Desregularice pic.twitter.com/Q8zC32kQBp — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) July 20, 2022

Desafiante discurso de despedida de Boris Johnson ante Parlamento de Inglaterra

Cabe señalar que la frase, tomada de Arnold Schwarzenegger en la película del año de 1991 "Terminator 2: Judgment Day", provocó un aplauso de parte de una mayoría de sus aliados.

Hace tan solo un par de semanas, algunos de los que aplaudían habían dimitido del Gobierno de Inglaterra, criticado su liderazgo y exigido su renuncia. Los periodistas presentes en la cámara de debate dijeron que su predecesora, Theresa May, no se levantó para aplaudir.

Boris Johnson ha señalado que las críticas eran "completamente satíricas". En su discurso de despedida dio un consejo a su sucesor, aún sin nombre: "Que se mantenga cerca de Estados Unidos, apoye a Ucrania, reduzca los impuestos, no deje que el Ministerio de Economía limite los proyectos ambiciosos y preste atención al electorado" y en su mensaje agregó: "Recuerden, por encima de todo, que lo que cuenta no es Twitter, sino el pueblo que nos ha enviado aquí".