Boris Johnson renuncia como líder del Partido Conservador; abre sucesión

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, aceptó renunciar como líder del Partido Conservador y espera permanecer en el cago hasta que se nombre un nuevo dirigente y por tanto un nuevo premier, "estoy muy triste por dejar el mejor trabajo del mundo".

La decisión la anunció después de que este jueves fueron presentadas al menos cinco renuncias en su equipo de trabajo, entre ellas, la del Ministerio de Educación que fue designada apenas el martes; el de seguridad, pensiones, de ciencia y del Tesoro.

De acuerdo con la cadena británica BBC, Boris Johnson permanecerá en el cargo hasta que el Partido Conservador elija un nuevo líder, como lo hicieron Theresa May y David Cameron cuando renunciaron.

También existe la opción de que la Reina Isabel II nombre a un líder interino, probablemente un miembro del Gabinete, para que se haga cargo hasta que se designe a un nuevo primer ministro.

El líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, dijo que no debe permitirse que Boris Johnson se "aferre" al gobierno de manera interina y amenazó con presentar una moción de censura para desalojarlo del poder por la fuerza.

Boris Johnson inicia proceso de transición con el Partido Conservador

Boris Johnson ofreció una conferencia de prensa en Downing Street en la que dijo que "el Partido Conservador debería tener un nuevo líder y por tanto nuevo primer ministro".

"He hablado con el partido para entablar el proceso, el calendario lo anunciaremos próxima semana, hoy e nombrado nuevo gabinete y lo dirigiré hasta que haya un nuevo líder", dijo al agradecer a su eposa y sus hijos por los días que han pasado.

The Prime Minister @BorisJohnson makes a statement. https://t.co/EfgXuyazjw — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 7, 2022

Johnson dijo que intentó permanecer en el cargo de primer ministro pese a los escándalos, porque era su "obligación, cumplir con lo prometido en 2019" a sus votantes.

"Al pueblo británico quiero decirle que sé que hay muchas personas que estarán aliviadas, y algunos otros decepcionados. Yo estoy triste por dejar el mejor trabajo del mundo", agregó el aún premier.

