Arnold Schwarzenegger pide a Putin detener el conflicto en Ucrania

El actor y político Arnold Schwarzenegger pidió al presidente Vladimir Putin que detenga la operación militar en Ucrania, que inició el 24 de febrero, y se dirigió al pueblo de Rusia para intentar “desmentir las falsedades” alrededor del conflicto.

“Al presidente Putin, le digo: Usted empezó esta guerra, usted está dirigiendo esta guerra, usted puede detener esta guerra”, dijo el ex gobernador de California en un video compartido en sus redes sociales.

En la grabación acusó a Putin de sacrificar la vida de los soldados rusos, a los que se les dijo que la operación militar ayudaría a desmilitarizar y “desnazificar” Ucrania.

Esta es una guerra ilegal, sus vidas, sus extremidades y sus futuros están siendo sacrificados por una absurda guerra condenada por el mundo entero.

El ex gobernador de California lanzó un mensaje, “como amigo del pueblo ruso”, para decirle a los ciudadanos de ese país que el objetivo de “desnazificar” Ucrania no es una realidad.

“Ucrania es un país con un presidente judío cuyos tres hermanos del padre fueron asesinados por los nazis”, dijo Arnold Schwarzenegger, quien consideró que el conflicto lo comenzó el Kremlin, en referencia a Putin.

Arnold Schwarzenegger acusa que hay desinformación sobre el conflicto

Además, Arnold Schwarzenegger se refirió a los rusos que salieron a las calles a protestar en contra del conflicto, como sus “nuevos héroes”, a quienes les pidió difundir información real sobre los hechos en territorio ucraniano.

“Sé que el pueblo ruso no es consciente de que están sucediendo estas cosas, por lo que insto al pueblo ruso y a los soldados en Ucrania a que comprendan la propaganda y la desinformación que les están diciendo”, comentó el actor.

Arnold Schwarzenegger se convirtió en el primer actor de cine occidental en grabar una película en Rusia, se trató del filme “Red Heat” que se estrenó en 1988. En 2010, como gobernador de California, viajó a Moscú con una delegación de empresarios e inversionistas.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

Hasta el momento, el video de Arnold Schwarzenegger acumula un millón de “Me gusta” en Twitter, red social donde se ha compartido más de 380 mil veces. En YouTube supera las 700 mil reproducciones.

El pasado 24 de febrero, cuando inició la operación militar rusa en Ucrania, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter donde afirmó que esa “tragedia” le había roto el corazón.

“Sé lo que es crecer después de una guerra, en un país ocupado, y sé que en la guerra y sus consecuencias, nadie gana. Todo el mundo sufre”, sentenció.

