La posibilidad de que exista vida fuera del planeta Tierra vuelve a ser un tema de discusión después de que Donald Trump prometiera investigar si existe algún programa secreto relacionado con estos fenómenos.

El mandatario hizo el comentario durante una entrevista en la que también habló de una declaración de pilotos militares que aseguraron haber visto un objeto circular desplazarse junto a un avión de combate.

Donald Trump confirma avistamiento OVNI

En una entrevista con Ross Douthat, Donald Trump dijo que pilotos de un F-22, una de las aeronaves de combate de la Fuerza Aérea estadounidense, le contaron que vieron un objeto redondo aparecer junto a ellos y avanzar a una velocidad tres veces mayor, sin presentar una forma aerodinámica.

“Van pilotando un F-22, que es lo mejor que existe, el avión más rápido que se haya visto jamás, y algo pasa a su lado a tres veces su velocidad. Y es redondo. No es aerodinámico, es redondo”, dijo el mandatario de Estados Unidos.

🔴 Donald Trump acaba de confirmar hoy que los OVNIs existen, que los UAPs son reales y que están ahí afuera.



Que vuelan más rápido que los F-22 Raptor.



BOMBAZO 🛸👽



No por la "sorpresa", sino por eso, la confirmación del presidente de los EE.UU. pic.twitter.com/XjjFcoqFks — Siempre está pasando algo. (@sepaoficialenx) November 9, 2026

Donald Trump no reveló la identidad de los pilotos que supuestamente le compartieron la experiencia, pero aseguró que se trata de personas serias, alejadas de las teorías conspirativas.

¿Estados Unidos tiene bases militares para investigar OVNIS?

Cuando Donald Trump fue cuestionado sobre la supuesta existencia de bases militares de Estados Unidos para la investigación de este tipo de fenómenos, el mandatario lo negó.

“No, eso no lo he escuchado. Pero si existe, lo voy a averiguar después de esta entrevista”, dijo.

Estados Unidos desclasifica archivos OVNI

Desde el 8 de mayo de este año se habilitó el portal PURSUE, que reúne archivos, fotografías y videos de distintas épocas relacionados con avistamientos de OVNIS.

Cabe recordar que un OVNI es cualquier elemento o fenómeno observado en el cielo cuya naturaleza no puede determinarse a simple vista, por lo que no necesariamente se refiere a una nave extraterrestre, ya que también puede referirse a aviones, globos meteorológicos, satélites, aves o fenómenos ópticos y atmosféricos.