¿Sin agua en la Venustiano Carranza? Colonias afectadas por trabajos de mantenimiento en Fray Servando; fecha de restablecimiento

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) reveló que los trabajos de sustitución de una válvula en Fray Servando podrían afectar el suministro de agua en distintas colonias de la Venustiano Carranza, en CDMX, pero ¿habrá cortes?

Los trabajos de mantenimiento mayor comenzarán este 8 de abril 2026 a las 17:00 horas; el servicio podría ser afectado por casi dos días.

¿Hay cortes de agua en la Venustiano Carranza en abril 2026?

¡La respuesta es NO! Los trabajos de sustitución de una válvula de 36 pulgadas en Fray Servando, esquina con Congreso de la Unión, NO generarán cortes de agua en la Venustiano Carranza ; sin embargo, el suministro tendrá baja presión en al menos dos días.

Esto quiere decir que el suministro de agua NO será suspendido, pero saldrá poca agua de los grifos.

Colonias afectadas por trabajos de mantenimiento en Venustiano Carranza

¿Estás en la lista? La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) confirmó que las seis colonias afectadas, que tendrán baja presión de agua, por los trabajos mantenimiento en la Venustiano Carranza son las siguientes:



Jardín Balbuena

Aeronáutica Militar

24 de Abril

Álvaro Obregón

Moctezuma 1ra y 2da Sección

A pesar de que no habrá cortes de agua, se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones debido a la reducción de la presión del suministro.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @A_VCarranza:



👷‍♀️ El personal técnico de SEGIAGUA realizará trabajos sustitución de una válvula de 36 pulgadas en Fray Servando esquina con Congreso de la Unión.



🛠️ Se mantendrá el suministro de… pic.twitter.com/TtYSeN82tr — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 8, 2026

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua en la Venustiano Carranza?

El servicio de agua en la Venustiano Carranza se restablecerá hasta terminar con las labores de mantenimiento en la válvula, por lo que las colonias afectadas volverán a la normalidad el viernes 10 de abril 2026 a las 12:00 horas .

Recomendaciones para los vecinos afectados por los cortes de agua

¡Atención, vecinos! A pesar de que no habrá cortes de agua en la alcaldía Venustiano Carranza, se recomienda a las y los habitantes tomar precauciones, además de cuidar el suministro.



Almacenar el agua : Llena depósitos con agua potable para cubrir tus necesidades básicas como higiene, alimentación y limpieza.

: Llena depósitos con para cubrir tus necesidades básicas como higiene, alimentación y limpieza. Raciona el agua : Usa solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios y aprovechar al máximo el recurso.

: Usa solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios y aprovechar al máximo el recurso. Conservar agua en electrodomésticos : Guarda un poco de agua en fregaderos, bañeras o baños, para emergencias o uso puntual.

: Guarda un poco de agua en fregaderos, bañeras o baños, para emergencias o uso puntual. Evita actividades que consuman mucha agua: Si hay cortes, evita lavar tu auto o regar los jardines hasta que ser normalice el servicio.

Es importante mantener limpia las áreas en las que se almacenará el agua, esto para evitar que se contaminen.