Confirmado: TV Azteca desaparecerá Hechos Primera Línea; esto pasará con sus conductoras

Los noticieros de Azteca Noticias tendrán cambios en sus horarios y equipos de conducción. Hechos Primera Línea dejará de ser emitido con el formato y los conductores que tenía hasta ahora.

Estos cambios también contemplan movimientos entre los espacios matutinos y nocturnos de Azteca Noticias y ADN40, como lo confirmó Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca.

¿Por qué desaparecerá Hechos Primera Línea de TV Azteca?

Hechos Primera Línea dejará su espacio para abrirle camino a otro noticiero que buscará dar la información de una forma clara, entretenida y amable, sin perder el carácter formal y objetivo de Azteca Noticias.

Por ello, desde las 5:50 horas del 31 de agosto de 2026 iniciará el nuevo noticiero llamado Hechos Contigo, el cual será encabezado por Jorge Zarza y Alejandra Molina.

¡NUEVA ERA EN LAS MAÑANAS! @jzarzap y @alemolinatv conducirán "Hechos Contigo"



A partir del lunes 31 de agosto, la pantalla de #AztecaNoticias y @adnnoticiasmx se renueva con el estreno del noticiero #HechosContigo, bajo la conducción de los reconocidos periodistas Jorge Zarza y… pic.twitter.com/kQmWv92F8P — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2026

¿Qué pasará con las conductoras de Hechos Primera Línea?

De acuerdo con lo confirmado hasta ahora por Luciano Pascoe, Viridiana Hernández continuará colaborando en los espacios informativos de ADN Noticias; estará con Sarahí Uribe en el noticiero llamado Noticias en Tiempo Real, transmitido a las 6:00 de la mañana.

Horario y conductores de Hechos Contigo

Hechos Contigo se transmitirá de 5:50 a 7:00 de la mañana, por la señal de Azteca Uno, así como por las redes sociales y el sitio oficial de Azteca Noticias. Al frente estará Jorge Zarza y Alejandra Molina, acompañados de queridos personajes de la televisión, como Juan Antonio Hernández, "El Torero".

