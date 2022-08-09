Futbolista no puede asistir a su boda y manda a su hermano

El futbolista sierraleonés, Mohamed Buya Turay, de 27 años, celebró su boda con su esposa a la distancia. El futbolista envió a su hermano como su representante.

Y es que este futbolista fue fichado por el Malmö de Suecia antes de lo previsto, para competir en las rondas clasificatorias para la fase final de la Europa League.

Hubo fotos que se tomaro antes, así que parecía que yo estaba en la boda, pero no fue así. Mi hermano me representó en la boda real.

La boda se iba a celebrar el 21 de julio, pero el futbolista tenía que viajar, así que optó por casarse por lo civil y tomar algunas fotografías con su esposa vestida de novia.

La esposa, hermano y familiares del futbolista disfrutaron de la boda mientras él se preparaba para jugar. Aunque se perdió su boda, planea irse de luna de miel antes de qué se acabe el año.

Intentaré llevar a mi esposa a Suecia para que esté más cerca de mí. Ella vivirá aquí conmigo.