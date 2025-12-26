La red que nadie quiere tocar: el caso que apunta a Hernán Bermúdez

Hernán Bermúdez Requena, señalado como brazo derecho de Adán Augusto López , habría usado su influencia para obligar a empresarios gasolineros a vender combustible robado bajo amenazas de despojo, secuestro y agresiones contra sus familias.

Documentos de la Fiscalía de Tabasco lo vinculan desde años atrás con una red de delitos que incluye extorsión, narcomenudeo, desapariciones y portación de armas.

¿De qué acusan a Hernán Bermúdez?

Hernán Bermúdez Requena obligaba a empresarios gasolineros a vender combustible robado, de lo contrario, ordenaba despojarlos de sus negocios y los amenazaba de privarlos de la libertad o de asesinar a sus familiares.

De acuerdo a documentos oficiales, la Fiscalía General de Justicia de Tabasco sostiene que el brazo derecho de Adán Augusto López tenía años involucrado en la venta ilegal de combustible, secuestro, extorsiones, homicidios, desaparición de personas, narcomenudeo y portación de armas, entre otros delitos.

Las extorsiones de Hernán Bermúdez

En el informe, precisan que el 21 de noviembre del 2018, la gente de Hernán Bermúdez llego a la gasolinera paragas en donde le informaron a la víctima de identidad reservada con iniciales R.M.A que tenía que recibir unas pipas de gasolina para venderla en dicha estación, ya que lo tenían vigilado a él y a su familia.

Ya como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, la fiscalía asegura que Hernán Bermúdez cito a la víctima de iniciales R.M.A en su oficina para exigirle le entregara la mitad de la gasolinera.

Hasta el momento, Hernán Bermúdez está acusado de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión. Todos delitos de orden local.

"No hay que olvidar que la defensa del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco ya ganó un amparo para que no sea juzgado por delincuencia organizada", aseguró Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

Es decir, no se le investigan sus vínculos ni sus complicidades con la red de corrupción y tráfico de influencias más grande del que se tenga memoria.

"Políticamente, está todo puesto para que el caso de La barredora se quede en Hernán Bermúdez Requena y hasta ahí, hasta ahí, no creo que pase más", dijo Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

Como si Hernán Bermúdez Requena, amigo, subordinado y abrazo derecho de consentido del palenque, se hubiera mandado solo.