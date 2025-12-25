Caso Hernán Bermúdez debe ser principio del camino hacia Adán Augusto López

Especialistas en Lucha Contra la Corrupción exigen que el caso de Hernán Bermúdez Requena no debe terminar con la sentencia de su juicio, si no debe ser el principio del camino que conduzca a su jefe, Adán Augusto López, actual senador por Morena y exgobernador de Tabasco.

Analistas dicen que Hernán Bermúdez Requena no se mandaba solo, tenía un jefe, amigo, aval y protector.

"Hay documentación pública tanto de la relación de adán augusto y Hernán a través de las empresas que fueron constituidas en su notaría, así como el resto de relaciones que hay con respecto a los contratos públicos de gobierno", dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Advierten que Adán Augusto López tiene mucho que decir en el caso que se le sigue a su exsecretario de seguridad publica en Tabasco, tanto por omisión como por complicidad.

"Tenemos documentado que al menos desde los noventa ya se estaban fundando las empresas en la notaría de adán augusto que después fueron utilizadas para diversos esquemas de contratación pública e irregularidad", mencionó Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Hernán Bermúdez Requena no actuaba solo...



Su exjefe y protector, Adán Augusto López, podría tener mucho que decir sobre las omisiones y posibles complicidades en #Tabasco



A pesar de denuncias y reportes de inteligencia, la #audiencia se aplazó hasta marzo, dejando en evidencia…

El líder de Morena en el Senado repite una y otra vez que él no sabía lo que hacía su brazo derecho en el Gobierno de Tabasco.

Pese a las denuncias y a los reportes de inteligencia militar que alertaban del quehacer delictivo de Bermúdez Requena.

"En la medida en que este caso se siga pateando y tengamos que esperar a su resolución y no se explore todo lo que hay alrededor de adán augusto, él, en este caso Hernán Bermúdez, será usado como un chivo expiatorio", dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Aplazan audiencia de Hernán Bermúdez

La audiencia de Hernán Bermúdez para fincarle responsabilidades se aplazó hasta el 24 de marzo del próximo año.

"Vamos a volver a tener un gran periodo de silencio hasta marzo porque digamos, el señalamiento o la orden para las autoridades locales y aparentemente para las federales, es no hablar de este caso", dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Es el silencio que beneficia a los impunes, a los intocables, a los consentidos de palenque, Hernán Bermúdez Requena y Adán Augusto López.