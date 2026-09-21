¡Se les acaba la paciencia! Higinio Martínez pide calma a inconformes de Morena

El presidente del Senado, Higinio Martínez, hizo un llamado a los aspirantes de Morena, el PT y el Partido Verde que no resulten favorecidos en las próximas definiciones electorales para que dejen pasar unos días y se tranquilicen; según el legislador, el tiempo permitirá que las diferencias surgidas durante el proceso interno puedan resolverse.

La declaración ocurre en medio de las inconformidades que han acompañado la selección de candidaturas y coordinaciones dentro del movimiento, aunque el morenista evitó profundizar en las denuncias sobre presuntas trampas durante estos procedimientos.

En lugar de abordar directamente los señalamientos sobre el proceso de selección, Martínez apostó por la paciencia como una vía para superar el disgusto de quienes no consigan el cargo que buscaban.

Higinio Martínez pide paciencia, pero evita abordar las denuncias internas

Durante sus declaraciones, el presidente del Senado reconoció que quienes aspiran a una candidatura o nombramiento pueden sentirse afectados cuando sus esfuerzos no se traducen en una designación.

El legislador planteó que los inconformes deben mantener el compromiso con el movimiento y respaldar las decisiones que se tomen, incluso cuando estas no coincidan con sus expectativas.

“Hay que apoyar si estamos en ese compromiso y segunda, pues hay que dejar que pasen unos días porque también se siente cuando uno lucha y cree que tiene los méritos suficientes para poder aspirar ese cargo”, señaló.

🔴 “Hay lesionados, hay golpes”: Higinio Martínez habla de las tensiones en Morena y sus aliados



El morenista @higinio_mtz comparó con un partido de futbol las diferencias surgidas entre @PartidoMorenaMx, @PTnacionalMX y @partidoverdemex por la elección de coordinadores rumbo a… pic.twitter.com/3yjIpIeoET — Político MX (@politicomx) September 21, 2026

Martínez no profundizó en las denuncias sobre presuntas irregularidades dentro de Morena y centró su mensaje en la necesidad de permitir que transcurra el tiempo.

“Dejar que pasen el tiempo y las cosas, estoy seguro, se van a arreglar en lo general va a va a haber una excepción”, afirmó.

“Necesitamos al Verde, necesitamos al PT”: la alianza también está en juego

Además de referirse a los aspirantes inconformes, Higinio Martínez defendió la continuidad de la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

El senador sostuvo que el movimiento necesita mantener la colaboración con sus aliados, especialmente rumbo a las próximas definiciones electorales. En ese contexto, rechazó que Morena tenga la intención de imponerse sobre las otras fuerzas políticas.

“Necesitamos al Verde, necesitamos al PT desde el 2018”, sostuvo el morenista, al destacar la importancia de ambos partidos en el proyecto político.

Martínez también reconoció que la selección de candidaturas y coordinaciones puede provocar molestias entre quienes buscaban encabezar los proyectos; sin embargo, atribuyó las decisiones al método de encuestas y confió en que las diferencias podrán resolverse.

El futbol como ejemplo para explicar las inconformidades

Para describir las tensiones internas, Higinio Martínez recurrió a una comparación con el fútbol. El senador señaló que en los partidos hay lesionados, golpes e incluso jugadores que exageran sus caídas.

Con esta analogía, el morenista buscó explicar que las diferencias forman parte de la competencia y que no necesariamente impedirán que Morena, PT y PVEM continúen trabajando juntos.

También rechazó que los inconformes vayan a recibir una “tarjeta roja”, al considerar que las diferencias pueden superarse.