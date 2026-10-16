Hijos de AMLO y Amílcar Olán: señalan presuntos negocios con materiales para trenes

Los hijos de Lopéz Obrador (AMLO) y su socia Amilcar Olan, hicieron negocio con materiales para la construcción de los trenes, justo antes de que el gobierno ponga más impuesto para sacar más dinero. La nueva Ley Federal de Derechos contempla cobros por extraer arena, grava piedra y otros materiales. Están desesperados por sacarnos dinero, hasta en salud quieren hincar el diente.