Espera, ¿qué? Hitler Mussolini Simeón Flores gana alcaldía en Perú; este es su origen

Hitler y Mussolini eran apellidos que estaban en todos los medios de comunicación a mediados del siglo pasado, pero ahora regresaron como nombres de un alcalde electo en Perú. Se trata de Hitler Mussolini Simeón Flores, que ganó las elecciones locales y gobernará la alcaldía del distrito de Queropalca, en la provincia de Lauricocha.

¿Quién es Hitler Mussolini Simeón Flores, el nuevo alcalde electo en Perú?

El político de 45 años ganó las elecciones municipales del 4 de octubre de 2026 abanderado por el partido de izquierda Ahora Nación, con el 34.5% de los votos emitidos. Queropalca tiene un estimado de 730 habitantes, según datos de 2024.

El nombre del político remite inmediatamente a Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y a Benito Mussolini, dictador fascista de Italia, dos de las figuras más controvertidas del siglo XX.

Hitler Mussolini Flores gano las elecciones en Peru y ahora es alcalde de queropalca 🗣 pic.twitter.com/rYobb1PkjC — ElBuni (@therealbuni) October 9, 2026

La trayectoria política y empresarial de Hitler Mussolini Simeón Flores

Hitler Mussolini Simeón Flores fue militante del partido Fuerza Popular, al que renunció en el año 2025, por causas desconocidas. Además, desde 2023 es gerente de la empresa Grupo de Inversiones Simeón S.A.C., con lo que combina su actividad empresarial con la política local.

Ante las críticas por su nombre, en las que usuarios en internet lo califican de fascista, el político volvió privada su cuenta de Facebook. A pesar de la polémica, apareció en un video bailando con otro candidato de su mismo partido político en un ambiente de fiesta.

Otros casos de políticos llamados Hitler en la historia de Perú

Esta no es la primera vez que un candidato llamado Hitler gana unas elecciones en Perú. Entre 2011 y 2014 Hitler Alba ganó la alcaldía de Yungar. El mismo volvió a ganarle a su contrincante en 2018 llamado Lenin Vladimir Rodríguez Valverde.

Incluso Alba se llamó “El buen Hitler” y hasta se atrevió a hacer campaña con las frases “Hitler vuelve” y “Hitler con el pueblo”. Alba aclaró que su padre no sabía la historia del dictador nazi cuando le puso ese nombre.

En tanto que Hitler Saavedra ocupó un escaño en el Congreso de Perú como miembro de Somos Perú desde 2021 hasta su muerte, en 2024, a los 46 años.

