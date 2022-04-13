NASA detecta el cometa más grande jamás visto; ¿viene a la Tierra?

El telescopio espacial Hubble determinó que el cometa más grande jamás visto tiene un núcleo que supera el tamaño del estado de Rhode Island, en Estados Unidos, y se dirige a la Tierra, según la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Según la agencia, el diámetro de este cuerpo celeste es de 80 millas de ancho aproximadamente y su núcleo es 50 veces más grande que el de la mayoría de los cometas conocidos hasta ahora.

“El poseedor del récord anterior es el cometa C/2002 VQ94, con un núcleo estimado en 60 millas de diámetro. Fue descubierto en 2002 por el proyecto Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR)”, indicó la NASA.

Big news! No. Really. @NASAHubble confirmed the largest comet ever. Its nucleus is bigger than Rhode Island.



But don't worry: the comet won't come any closer to Earth than Saturn: https://t.co/yiZe9Quanh pic.twitter.com/dui5dfdxs8 — NASA (@NASA) April 12, 2022

Debido a su tamaño, la NASA estimó que su masa es de 500 billones de toneladas, cien mil veces mayor que la masa de un cometa típico que se ubica más cerca del Sol.

El cuerpo celeste, que durante más de un millón de años ha viajado hacia el Sol, proviene de un lugar de anidación de billones de cometas, que se conoce como Nube de Oort.

Cometa gigante tendrá su mayor acercamiento en 2031

Los astrónomos Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein descubrieron el cometa C/2014 UN271, lo vieron por casualidad en noviembre de 2010 y desde entonces lo estudian con ayuda de telescopios terrestres y espaciales.

A partir de las observaciones se determinó que el cometa gigante se dirige a la Tierra a una velocidad de 22 mil millas por hora, pero no representa riesgos, ya que nunca se acercará a más de mil millones de millas del Sol y eso será en 2031.

Man-To Hui, astrónomo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao, explicó que el cometa Bernardinelli-Bernstein es “asombroso, dado lo activo que es cuando todavía está tan lejos del Sol”.

Hubble determined the size of the largest icy comet nucleus ever seen!



It's larger than Rhode Island and heading this way at 22,000 miles per hour, but don't worry – it won't get closer than a billion miles from the Sun, slightly farther out than Saturn: https://t.co/l7Szt3adAx pic.twitter.com/1K6sqAJsU8 — Hubble (@NASAHubble) April 12, 2022

Con el telescopio Hubble el equipo de Man-To Hui tomó cinco fotografías de C/2014 UN271 el 8 de enero de 2022, para determinar el tamaño de su núcleo sólido, que es “grande y más negro que el carbón”.

La Nube de Oort, planteada por primera vez como hipótesis en 1950 y de donde proviene este cometa gigante, es todavía una teoría ya que los cuerpos celestes que la componen son demasiado distantes de la Tierra para observarlos directamente.

Según la NASA, las naves espaciales Voyager podrían llegar al interior de la Nube de Oort dentro de 300 años y tardarían hasta 30 mil años en atravesar este lugar de anidación de cometas.

