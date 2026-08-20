Le pidieron dinero tras muerte de mujer aplastada en Huixquilucan: ¿cuánto pagará operador de revolvedora?

Carlos "N" operaba una revolvedora de cemento en Huixquilucan, Estado de México, pero en una maniobra impactó una estructura de publicidad y esta cayó sobre una camioneta donde iba una mujer en el asiento del copiloto, lo que provocó su muerte.

Este lamentable hecho ocurrió el 14 de agosto de 2026, a la altura del centro comercial Paseo Interlomas, cuando la camioneta fue golpeada por una estructura de publicidad, pero ahora el hombre deberá hacer un pago como parte del proceso.

Cámara grabó caída de estructura sobre camioneta

Una cámara del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Edomex grabó el momento exacto cuando la estructura de publicidad se cayó a la altura de la colonia San Fernando de la Herradura.

El operador de la revolvedora de concreto habría provocado el accidente mientras realizaba maniobras al exterior de la plaza comercial. La víctima iba en el asiento del copiloto cuando la estructura aplastó el costado de la camioneta y murió.

⚠️ #ReporteVial | #Huixquilucan



Se registra asentamiento vehicular de aprox. 2 km, en vialidad de la Barranca, en Paseo Interlomas, municipio de Huixquilucan, derivado de un percance vehicular.



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✅Reduce tu velocidad.

✅Respeta las indicaciones de tránsito.… pic.twitter.com/Iodj1h5JsT — C5 Estado de México (@C5Edomex) August 14, 2026

Detienen a sujeto por muerte de mujer en Paseo de Interlomas

Tres días después de lo sucedido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el presunto responsable fue detenido.

Agentes de la Policía de Investigación lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, al ser investigado por su probable participación en el delito de homicidio culposo.

"El pasado 14 de agosto, la víctima viajaba en una camioneta y, al circular a la altura del Centro Comercial Paseo Interlomas, ubicado en el municipio de Huixquilucan, fue golpeada por una estructura de publicidad, luego de que esta fuera impactada por un vehículo tipo revolvedora de cemento que manejaba", informó la Fiscalía del Edomex.

#IMPORTANTE | Detienen a Carlos "N", operador de una revolvedora que provocó un accidente en Interlomas, donde una mujer perdió la vida.



Más detalles: https://t.co/qV1PW2rqVU https://t.co/WNbXCPcVUD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026

Operador de revolvedora de cemento es liberado

Este 18 de agosto de 2026, se dio a conocer que Carlos "N" salió de la cárcel; aunque fue vinculado a proceso, podrá enfrentar su situación legal sin estar encarcelado.

La decisión se tomó en una audiencia inicial celebrada el 17 de agosto, cuando un juez calificó de legal la detención y vinculó a proceso a Carlos “N”, quien es investigado por el delito de homicidio culposo y daño en los bienes en agravio de una mujer.

¿Cuánto pagará de multa el hombre acusado de muerte de mujer en Huixquilican?

Un juez decretó que Carlos "N" deberá presentarse periódicamente los primeros cinco días de cada mes ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA) y tendrá que pagar una garantía económica de 250 mil pesos.

El hecho de que haya salido de la cárcel no significa que fue absuelto y es inocente, pues el proceso seguirá y se estableció plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses.

