Hombre armado en banco de Líbano se entrega; no hay rehenes heridos

Un hombre armado que tomó a varias personas como rehenes dentro de un banco comercial en Beirut, Líbano, se entregó a las autoridades después de mantenerse atrincherado durante seis horas.

De acuerdo con las autoridades, el hombre armado salió del banco con las manos en alto, en señal de rendición, acompañado de las fuerzas de seguridad de Líbano. La Cruz Roja del país informó que ninguno de los rehenes resultó herido.

¿Por qué el hombre armado tomó rehenes en un banco de Líbano?

De acuerdo con la agencia Reuters, el hombre armado ingresó a un banco ubicado en el barrio de Hamra, en el oeste de Beirut, capital de Líbano, poco antes del mediodía del jueves (hora local).

Algunos clientes del banco lograron huir antes de que el hombre armado cerrara las puertas del lugar, en ese momento, las autoridades no sabían con precisión cuántas personas habían sido tomadas como rehenes.

El medio de comunicación local, Al-Jadeed, informó que se escucharon dos disparos dentro del banco, aunque las autoridades no reportaron rehenes heridos después de que fueron liberados.

Un testigo de Reuters dijo que pudo ver a un hombre barbudo con una camisa negra detrás de la puerta de entrada al banco hablando con varios hombres vestidos de civil en el exterior y aseguró que le oyó decir: “que me devuelvan mi dinero”.

Los bancos de Líbano tienen retiros limitados de moneda fuerte para la mayoría de los depositantes durante el colapso financiero de tres años del país, que ha dejado en la pobreza a más de las tres cuartas partes de la población.

