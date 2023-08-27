¡Como un samurai! Hombre corretea a delincuentes con una katana y recupera las bicicletas

Alisson D’Jean, un fisioterapeuta en Belo Horizonte, Brasil, conocido como “samurai”, ahuyentó a tres hombres que intentaban robar varias bicicletas en el condominio donde vivía.

El hecho ocurrió el pasado 13 de agosto pero el video se volvió viral en redes sociales recientemente, debido a que el hombre correteó a los ladrones con una espada japonesa llamada katana hasta recuperar las bicicletas.

Video del “samurai” que corretea a ladrones con una katana

El video quedó grabado por las cámaras de seguridad del edificio de Belo Horizonte. En las imágenes, se ve el momento en el que Allison y el gerente bajaron a la entrada. Luego, el hombre comenzó a perseguir a los sospechosos con la katana en la mano.

Cuando los rateros vieron que eran perseguidos por “el samurai” abandonaron las bicicletas y se enfocaron en escapar del lugar.

En una publicación realizada en redes sociales, "Samurai" afirmó que no es dueño de ninguna de las bicicletas y que ni siquiera tiene una. Explicó que quería evitar otro robo, ya que es la cuarta vez que ocurre este tipo de delitos en el edificio.