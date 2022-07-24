Tiroteo en graduación de Filipinas deja tres muertos y dos heridos

Un tiroteo terminó con lo que pintaba para ser la noche más especial de cientos de jóvenes que se encontraban celebrando su graduación en la Universidad de Manila en Filipinas.

El hecho dejó como saldo tres personas muertas y dos más heridas; sin embargo, aún no dan detalles de la gravedad de estas últimas, ni información sobre quienes son todas las víctimas.

Luego de registrarse el suceso, las autoridades acudieron al punto, donde detuvieron a un sospechoso y lo interrogaron.

Ex alcaldesa entre las víctimas del tiroteo de la graduación

Posteriormente, dieron a conocer que una de las personas heridas durante la graduación en Filipinas, fue la ex alcaldesa de la ciudad de Lamitán, Rose Furigay, pues su hija era una de las alumnas graduadas.

Asimismo, se reveló que el sospechoso de perpetrar el tiroteo no es familiar de ninguno de los jóvenes.

Al momento, lo que se sabe es que el sujeto es de Lamitán, perteneciente al grupo extremista Abu Sayyaf, conocido como el Estado Islámico-Provincia del Este de Asia.

Presidente de Filipinas se solidarizó con las víctimas de la graduación

Por su parte, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, expresó su pesar y tristeza por el tiroteo.

De igual forma, se solidarizó con las víctimas de la graduación, agregando que lo ocurrido pasadas las 14:00 horas del sábado dejará cicatrices profundas.

‘Estamos conmocionados y entristecidos por lo ocurrido hoy en la graduación del Ateneo. Lloramos con los afligidos, los heridos y aquellos cuyas cicatrices de esta experiencia serán profundas.’, dijo en su cuenta oficial de Twitter.

We are shocked and saddened by the events at the Ateneo graduation today. We mourn with the bereaved, the wounded, and those whose scars from this experience will run deep. — Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) July 24, 2022

Finalmente, pidió a sus organismos dejar caer todo el peso de la ley contra los responsables de los asesinatos.

‘Comprometemos a nuestros organismos encargados de hacer cumplir la ley a investigar exhaustiva y rápidamente estos asesinatos y llevar a todos los involucrados ante la justicia.’ dijo.

