Suspenden el Carnaval de La Habana debido a la crisis energética

Medios estatales de La Habana, Cuba, informaron sobre la suspensión del Carnaval debido a la crisis energética y de combustible que actualmente enfrenta el país.

Además anunciaron que los cortes de electricidad en La Habana comenzarán durante el mes de agosto.

De acuerdo a medios de comunicación, en lugar de Carnaval, se realizarán fiestas populares en el Malecón entre el 26 y 28 de agosto, y en algunos municipios se realizara el 19 y 21 del mismo mes.

Havana announces blackouts, cancels carnival as crisis deepens https://t.co/kdNEAOVqBL pic.twitter.com/imEzvmHFkU — Reuters (@Reuters) July 30, 2022

Comenzarán cortes de electricidad en La Habana

La Habana, hogar de una quinta parte de la población, donde actualmente viven 11.2 millones de habitantes y centro de la actividad económica de Cuba, se había liberado de los apagones diarios de cuatro horas por algunos meses atrás.

De acuerdo a Tribuna de la Habana, diario local, informó que por ahora se realizará un cronograma de cortes de energía, lo que significará que los seis municipios de La Habana tendrán racionamiento cada tres días durante las horas pico del medio día.

Los apagones reflejan una crisis energética y económica cada vez más profunda que comienzan con las nuevas y duras sanciones de Estados Unidos (EU) a la isla en el año 2019, empeorando con la pandemia que destruyó el turismo, seguido del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Cubanos han soportado más de dos años de escasez de alimento y medicina

Los precios altísimos de los alimentos, el combustible y el transporte marítimo han expuesto la dependencia de las importaciones y vulnerabilidades como una infraestructura en deterioro.

La economía de Cuba disminuyó un 10.9% durante 2020, registrando una ligera recuperación de 1.3% durante el año pasado (2021).

Por otro lado, los cubanos han soportado más de dos años de escasez de alimentos y medicinas, además de largas filas para comprar bienes escasos, enfrentándose a los altos precios y problemas de transporte.

Los apagones se han sumado a la frustración, lo que ha provocado un éxodo de más de 150 mil cubanos desde octubre a Estados Unidos y otros países.

Con información de Reuters.

