Hombre en Massachusetts es acusado de golpear mortalmente a su abuela de 90 años con una patineta

En Estados Unidos, un caso sorprende a Massachusetts, donde un hombre de 29 años usó una patineta como arma para atacar a sus familiares. En la gresca, mató a su propia abuela.

El caso ocurrió el martes 31 de marzo de 2026 en Boston, donde Devin Dube atacó a tres integrantes de su familia, incluyendo a su abuela de 90 años, en el sótano de la casa, quien murió debido a repetidos golpes que le dio con la patineta. Aunque la trasladaron a un hospital, falleció poco después debido a la gravedad de los golpes. Otros dos familiares resultaron lesionados.

Tragedia en Boston: Joven asesina a su abuela con una patineta

El ataque no terminó con su abuela. Dube subió al resto de la casa y agredió a su propio padre y a su hermana con la misma patineta. Los investigadores destacan la violencia de los golpes, que pusieron en riesgo la vida de las tres víctimas. Afortunadamente, el padre y la hermana sobrevivieron y los médicos esperan su recuperación completa tras recibir atención oportuna.

El reporte del 911: Los momentos de terror en el sótano de la familia Dube

La hermana de Dube fue quien llamó al número de emergencias 911 para reportar que su hermano la estaba golpeando con una patineta. Después, en otra llamada, se indicó que el hombre atacó a su abuela.

Autoridades locales confirman que Dube actuó sin provocación aparente, y el caso ya genera debate sobre violencia intrafamiliar en Massachusetts.

Historial de esquizofrenia: La evaluación forense tras el ataque de Devin Dube

Las fuerzas del orden detuvieron a Dube 45 minutos después de la primera llamada, escondido en una camioneta. Lo mantienen bajo custodia mientras preparan su comparecencia ante un juez. Enfrenta múltiples cargos, entre ellos asesinato en primer grado por la muerte de su abuela y asalto agravado por las lesiones a su padre y hermana.

Hillary Novak, psicóloga forense, llevó a cabo una evaluación a Dube y señaló que el sujeto acusado tiene un historial de esquizofrenia y alucinaciones auditivas.

