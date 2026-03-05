VIDEO: Abuela arroja agua hirviendo a niño de 5 años en la India; el pequeño solo quería jugar

Un video que circula en redes sociales ha generado gran impacto al captar el momento en que una mujer arroja agua hirviendo a un niño de apenas cinco años en Nagpur, India

De acuerdo con reportes policiales, el menor sufrió quemaduras graves y tuvo que ser hospitalizado; sin embargo, no se presentó una denuncia formal debido a que la agresora sería la abuela del menor.

VIDEO: Captan momento en que mujer hindú arroja agua hirviendo a un niño

Las imágenes que circulan en internet muestran a un pequeño jugando con una pistola de juguete tipo rociador. Se presume que el juego estaría relacionado con el festival Holi, donde se lanzan polvos con colores para celebrar la llegada de la primavera.

En el video se observa a una mujer que carga una cubeta mientras camina hacia una casa. De pronto, el menor sale corriendo y le apunta con un juguete.

What a MONSTER B!TCH 😡

March 4, 2026

La mujer, quien según reportes sería su abuela, reacciona de manera violenta. Le quita el juguete y no duda en arrojarle toda la cubeta con agua caliente.

Tras el ataque, el niño comienza a gritar de dolor y a moverse desesperadamente mientras intenta aliviar las quemaduras. En ese momento, otra mujer aparece e intenta ayudar al menor, quien continúa llorando.

Niño sufrió quemaduras graves en la India

Según la policía, el niño fue identificado como Om Harish Wange. De acuerdo con las cámaras de seguridad, todo ocurrió el 3 de marzo alrededor de las 8:30 de la mañana en la zona de Koradi, dentro del distrito de Nagpur.

De acuerdo con la investigación preliminar, el menor estaba jugando con una botella rociadora que contenía pintura o agua de colores. Pero este habría salpicado accidentalmente a su abuela, identificada como Sindhu Thackeray, quien estaba llenando un balde con agua que había sido calentada con madera para las festividades.

Medios locales informaron que Om Harish sufrió quemaduras en un 45% en la parte inferior del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital privado en Nagpur para recibir atención especializada.

Las autoridades informaron que ya revisan las grabaciones de cámaras de seguridad y comenzaron el proceso para abrir un caso contra la mujer señalada como responsable.