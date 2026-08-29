Terror en Toluca: Encuentran a hombre sin vida por herida en el cuello en plena banqueta

Vecinos de la colonia 8 Cedros, en Toluca, vivieron momentos de tensión al encontrar un cuerpo sin vida la mañana de este sábado 29 de agosto.

El hallazgo fue reportado a las autoridades y se registró sobre la calle Felipe Villanueva, en el tramo comprendido entre las calles del Ejido y Manuel González, zona que se ubica al sur de la capital del Estado de México.

Encuentran a hombre sin vida en Toluca

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, el hombre encontrado en la colonia 8 cedros llevaba puesto un pantalón de mezclilla y una sudadera azul, además de una mochila roja que permanecía junto a él.

La víctima, de aproximadamente 30 a 35 años, presentaba una herida en el cuello aparentemente provocada por un objeto punzocortante.

#LoÚltimo | Localizan a hombre sin vida y con heridas de arma blanca en #Toluca



Hallan el cuerpo de un sujeto de entre 30 y 35 años en la colonia 8 Cedros con una agresión en el cuello por objeto punzocortante.



Autoridades no reportan detenidos por el crimen. pic.twitter.com/vTgL2pjQdP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 29, 2026

Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional acudieron al punto y establecieron un perímetro para preservar la escena, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación por el asesinato de un hombre.

Después de concluir el trabajo pericial en el lugar, personal especializado trasladó los restos a la Coordinación General de Servicios Periciales, donde se le practicará la necropsia correspondiente, procedimiento que permitirá determinar con exactitud la causa de muerte y aportar elementos para confirmar la identidad del fallecido.

¿Hay detenidos por la muerte del hombre?

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Especializada de Homicidio, cuyos agentes deberán establecer qué ocurrió antes de que el hombre fuera encontrado y determinar quién pudo estar detrás de la agresión, pues por ahora, no existe información sobre personas detenidas ni sobre algún sospechoso identificado.

El homicidio también será analizado dentro del contexto de la incidencia delictiva registrada en la capital del Estado de México en lo que va del 2-año 2026, ya que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, de enero a julio, el municipio contabilizó cinco homicidios dolosos.

