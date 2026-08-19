Hasta 46 años de prisión: Hombre que agredió a recepcionista de hotel de Santa Fe será deportado a México

La Corte Federal de San Diego, California, determinó deportar a México a Octavio “N”, presunto socio inmobiliario de Los Chapitos y el sujeto que agredió física y verbalmente a una recepcionista de un hotel en Santa Fe, en la CDMX.

Se espera que sea notificado de ello el Instituto Nacional de Migración y una vez que esto ocurra, se le hará saber al imputado que cuenta con una orden de aprehensión en México por el delito de tentativa de feminicidio.

🚨 Detienen en Estados Unidos el hombre que aparece en un video agrediendo a una recepcionista de hotel en Santa Fe.



Es investigado por el delito por tentativa de feminicidio. pic.twitter.com/WgfVKqHq2Z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 13, 2026

Una vez que llegue a México, Octavio “N” enfrentará una audiencia inicial para determinar su situación jurídica, así lo informó el abogado de la víctima en una entrevista con el periodista Ciro Gomez Leyva, además, agregó que está acusado del delito de feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo al artículo 148 Bis del Código Penal de la CDMX, el feminicidio se castiga con 35 a 70 años, pero en caso de tentativa debe aplicar una pena de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima prevista para el delito consumado, es decir, quedaría entre 11 y 46 años de cárcel en caso de ser encontrado culpable por un juez.

¿Cómo fue la agresión en el hotel de Santa Fe?

Los hechos ocurrieron el 29 de junio de 2026 al interior de un hotel ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, donde una recepcionista fue víctima de una agresión física y verbal. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento.

En las imágenes se observa cómo el sujeto comienza a insultar y confrontar a la trabajadora, mientras un elemento de seguridad permanece cerca de la escena, pero la situación se vuelve más violenta cuando el agresor descubre que la mujer está utilizando su teléfono celular para grabarlo.

El hombre reacciona golpeándola directamente en el rostro y posteriormente arroja el teléfono. La agresión continúa cuando sigue a la recepcionista y, una vez que ella cae al suelo, vuelve a golpearla.

