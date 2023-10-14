Hombre reconoce a asaltante como su amigo de la infancia y se salva del robo

En redes sociales se volvió viral el momento en que un hombre se salvó de un robo en calles de Barranquilla, Colombia, cuando logró reconocer al delincuente, ya que supuestamente se trataba de un amigo de la infancia.

En las imágenes aparece un hombre, identificado como Martín Sánchez, que se encontraba parado en una esquina cuando un sujeto en bicicleta lo increpó y le pidió que le entregara sus cosas.

La víctima se quitó la mochila del hombro, y cuando estaba a punto de dársela reconoció al delincuente, por lo que el ladrón solo se fue en su bicicleta sin llevarse las pertenencias de la víctima.

Los sujetos intercambiaron un par de saludos y gestos, para que después el de la bici solo continuara su camino.

De acuerdo con el medio Noticias Caracol, los dos hombres se reconocieron como amigos de la infancia, por lo que el delincuente decidió no seguir con el asalto y dejar ir a su conocido con todas sus cosa.

Robos insólitos en Colombia

En redes sociales se han viralizado algunos casos de robos insólitos, como un joven que se salvó dos veces de ser asaltado tras enfrentarse con los delincuentes. Dos rateros a bordo de una motocicleta trataron de bajar a un joven de su bici.

Pero el chico no se dejó y forcejeó con los rateros, incluso estos estuvieron a punto de ser atropellados por un camión de basura. El hecho ocurrió en Barranquilla.

En Cali, ocurrió otro robo insólito. Gracias a las cámaras de seguridad, un grupo de comerciantes identificó a un sujeto que presuntamente se había robado unos zapatos. Las personas lo atraparon y golpearon para hacer justicia por su propia mano.