Detienen a hombre por hacer rituales satánicos con animales en Bogotá

Este 16 de noviembre detuvieron en Bogotá, Colombia, a Guillermo José Vega, un hombre presuntamente responsable de haber sacrificado a varios animales para realizar rituales satánicos, así lo informó la Fiscalía General de la Nación Colombia.

Según la investigación del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), hasta el momento se presume que el hombre mató aproximadamente a 30 animales y los utilizó para hacer rituales satánicos en su apartamento.

Asimismo, dieron a conocer que se le imputó el delito de maltrato animal, por el cual, en Colombia las condenas son de entre 12 y 36 meses en la cárcel; además de una multa de entre cinco y 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

#Fiscalía logró la judicialización de un hombre que habría sacrificado a varios animales para realizar ritos de santería en Bogotá. Los cuerpos de un cabro, un pollo de plumaje blanco, dos gallinas y una paloma fueron hallados en el depósito de basuras de un conjunto residencial. pic.twitter.com/G8WMnKgpuH — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 16, 2021

Cámaras de seguridad captan animales muertos en cajas

Este caso empezó a investigarse el 4 de diciembre de 2020, ya que los residentes de un conjunto residencial en el barrio de Santa Cecilia Baja, en la localidad de Usaquén, ubicada al norte de Bogotá, descubrieron que había varios cuerpos de animales muertos en el depósito de basura del edificio.

En el basurero encontraron animales como: una cabra, un pollo de plumaje blanco, dos gallinas y una paloma; pero estos estaban degollados, sin órganos y muertos a causa de otros maltratos violentos.

Ante este hallazgo, los vecinos empezaron a temer por la situación, pues también encontraron objetos extraños y velas, por lo que suponían que el hombre hacía rituales satánicos.

Al proceder con la investigación, se encontró que las cámaras de seguridad del edificio captaron a una mujer que llevaba a los animales en cajas a un departamento, mismos que, posteriormente, el hombre tiraba a la basura cuando ya estaban sin vida.

Si usted conoce algún caso de maltrato animal denúncielo llamando a la línea celular 122, disponible las 24 horas; la línea nacional gratuita 018000 91 97 48 y en Bogotá al 5702000 (opción 7). pic.twitter.com/gkeyVd5zxW — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 16, 2021

No es el único caso de maltrato animal en Bogotá

La Fiscalía informó que el pasado 5 de noviembre también detuvo a otro hombre que sin aparente razón atacó con un machete a un perro, ello en el municipio de Puerto Asís, ubicado en Bogotá.

El hombre, llamado Víctor Hugo Ruiz de 28 años de edad, atacó al perro produciéndole varias heridas y ante ellas perdió una de sus extremidades.

El sujeto recibió medida de internamiento en un centro psiquiátrico.