VIDEO: Hombre mata a perro guía de mujer invidente en Caracas

En redes sociales conmocionó el video de un hombre que mató de una patada al perro guía de una mujer invidente en Caracas, Venezuela, por lo que los internautas exigieron a las autoridades justicia para el animal su dueña.

A través de las cámaras de seguridad de un edificio ubicado en La Candelaria, Caracas, quedó grabado el momento en el que una mujer invidente estaba parada afuera de un ascensor acompañada de su perro guía, de raza caniche, a quien sostenía con una correa.

De pronto pasó un hombre y el perro le ladró, lo que provocó el enojo del sujeto quien se regresó y después de reclamarle a la mujer invidente, le propinó una patada en la cabeza al perro guía

#JUSTICIA designada Fiscalía Especial en materia d Protección Animal y Fauna Silvestre del @MinpublicoVE para investigar y sancionar la brutal agresión ocurrida en La Candelaria:contra mascota-guía d una joven ciega q fuera mortalmente herida por un psicopata #NoAlMaltratoAnimal pic.twitter.com/X8wDPtNIRe — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 25, 2021

Tras la agresión el perro se acostó y poco a poco comenzó a perder el conocimiento; incluso, intentó levantarse en varias ocasiones pero no lo logró, cada vez que quiso ponerse de pie se desvanecía frente a su preocupada dueña. Posteriormente, medios locales informaron que el perro guía falleció a causa del golpe en la cabeza.

El hombre es detenido por causar la muerte del perro guía

Tras difundirse el video de la agresión al perro guía, los internautas exigieron a las autoridades venezolanas dar con el responsable y hacer justicia por el animal; por lo que la Fiscalía Especial en materia de Protección Animal y Fauna Silvestre del Ministerio Público intervino en la investigación.

A través de la cuenta de Twitter del Ministerio Público Tarek William Saab se informó que habían identificado al hombre como Omar Antonio de Jesus Marrero y había sido detenido por las autoridades e imputado por el delito de maltrato animal.

“Detenido para ser imputado en el Ministerio Público por delitos de maltrato animal hacerse Justicia por mano propia el sujeto Omar Antonio de Jesus Marrero: quien asesinó de una patada mortal al perro guía de una joven ciega, sólo por haberle la mascota ladrado”, escribió en Twitter Tarek William Saab.

Asimismo, las autoridades de Venezuela señalaron que el caso conmocionó a la sociedad, y mostraron su rechazo hacia el culpable, luego de que la fiscal difundiera el video de la agresión contra la mascota de una mujer invidente.