Hombre pasará 10 años en la cárcel por apuñalar a perro pitbull en EU

Brendan Evans de 35 años de edad y originario de Estados Unidos (EU), fue condenado a 10 años de cárcel por apuñalar 50 veces a un perro pitbull y meterlo a una maleta mientras el cachorro continuaba ladrando frenéticamente para ser salvado.

Fue el viernes 12 de noviembre, cuando Evans, habitante del sur de Florida, fue sentenciado luego de declararse culpable de atacar a Ollie, el perro pitbull que murió dos días después de ser descubierto con horribles heridas en 2017.

La condena fue impuesta luego de que Evans llegara a un acuerdo judicial con la Fiscalía, por ese motivo se declaró culpable de dos delitos relacionados con el abuso de animales, aunque se desestimaron otros 15 cargos de crueldad animal, de los 17 que eran inicialmente.

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¿Cómo encontraron al perro pitbull luego del ataque?

El 10 de octubre una pareja que acostumbraba salir a caminar por las noches, escuchó ladridos frenéticos de un perro, pero estos provenian de una maleta azul que estaba cerca del departamento de Evans.

La policía de EU acudió a la llamada de auxilio de la pareja y fue cuando vincularon el ADN de Evans con el encontrado en la maleta donde estaba el perro pitbull con heridas graves, pero aún así aferrándose a la vida.

Según medios internacionales, Evans había asaltado un banco en 2015 en Tampa, Florida, por lo que se encontraba en libertad condicional por dicho delito cuando apuñaló al perro.

Por ese motivo, desde el 2017 fue arrestado y este viernes lo ingresaron a la cárcel, luego de que el cachorro fue encontrado gravemente herido en dicha maleta abandonada en la calle.

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Hombre que mató al perro pitbull tenía cadáveres de otros animales

Después de encontrar el ADN de Evans y tener un permiso para registrar su vivienda, la policía estadounidense encontró que dentro de su congelador había muchas patas de gato, ratas con la cabeza cortada, manchas de sangre y un machete de 45 centímetros.

Además, también se hallaron colas, cabezas y pieles de animales en su horno, junto a unos cubiertos de sangre seca. Por ese motivo, el hombre fue acusado del crimen y enviado a la cárcel, pese a que al principio negó su autoría de atacar al perro pitbull, pero después llegó a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable.

Finalmente, Michael Gottlieb, abogado de Evans, dijo que su cliente sufre de un importante problema mental y que los actos cometidos fueron una respuesta de los estímulos externos que le decían que si no cometía esos sacrificios, su vida podría corresr peligro.