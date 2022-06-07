Video: hombre empuja a mujer a las vías del tren en Nueva York

Las autoridades de la ciudad de Nueva York buscan a un hombre que fue captado en video mientras empujó a una mujer de 52 años de edad, hacia las vías del tren en El Bronx.

La agresión ocurrió durante el pasado domingo (5 de junio de 2022), cerca de las 4:40 de la tarde (hora local), en la estación del tren suburbano de entre la Westchester Avenue y Jackson Avenue, en la sección de Longwood, según el informe de la policía que reveló las imágenes con la finalidad de solicitar la colaboración ciudadana en la búsqueda y captura del agresor.

La policía de la ciudad de Nueva York dio a conocer las imágenes de un video de seguridad en las que se puede observar los momentos en que un hombre agarra a la víctima, una mujer de 52 años, con un "abrazo de oso" y posteriormente la lanza de una manera despiadada hacia las vías del tren.

🚨WANTED-ASSAULT: 6/5/22 approx. 4:40 PM, Westchester & Jackson Ave train station @NYPD40PCT Bronx. The suspect pushed a 52-year-old female victim on the tracks. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward up to $3,500 pic.twitter.com/M8kflD010M — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 7, 2022

Hombre lanza a una mujer a la vías del tren en la ciudad de Nueva York

El hombre vestido con camiseta sin mangas, gorra de béisbol, además de una mochila roja, se acerca por detrás a la mujer que estaba esperando en la plataforma, acto seguido la agarra con ambas manos para inmediatamente después lanzarla hacia las vías del tren e inmediatamente después huir de la escena.

Hasta el momento no se sabe si momentos antes de la agresión hubo algún tipo de altercado entre el hombre y la mujer que sufrió de cortaduras en la cabeza y en un brazo. La víctima fue llevada al hospital Lincoln en condición estable pero para recibir atención médica y se espera que se recupere de manera satisfactoria.

Afortunadamente, no pasó ningún tren en el momento de la agresión y la mujer fue rescatada por otros ciudadanos que se encontraban en el lugar, según informó un portavoz de la Autoridad Metropolitana del Transporte.

En una publicación a través de su cuenta oficial en Twitter, la policía de la ciudad de Nueva York dio a conocer las imágenes a las que acompañó con un texto en el que se puede leer: "Si tienes información llama a la línea de Alto al Crimen al 1-888-57-PISTA (74782)".

Se dio a conocer el video de la agresión con la finalidad de que alguien pueda reconocerlo y brindar información para poder atrapar al agresor. El caso hace recordar el video de una mujer cae debajo de un tren en movimiento en Argentina.