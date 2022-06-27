¡Madrid queda blindada! Ante la llegada de líderes de la OTAN

España ya está lista para recibir a los líderes que participarán en la Cumbre de la OTAN, este 29 y 30 de junio, autoridades elevaron la seguridad y aumentaron la presencia policial en Madrid, la capital del país.

Madrid se encuentra en fase crítica de seguridad, con 10 mil agentes de diferentes cuerpos policiales que han sido desplegados en toda la ciudad y darán seguridad a los 40 líderes internacionales y 5 mil asistentes a la Cumbre de la OTAN.

Speaking ahead of this week's #NATOSummit in Madrid, #NATO Secretary General @jensstoltenberg said that leaders are set to sign off on key decisions.



🔵A new #StrategicConcept

🔵A fundamental shift in deterrence and defence

🔵Greater support to Ukraine



➡️https://t.co/dJJAd8UxVX pic.twitter.com/CzaDK7NCIF — Oana Lungescu (@NATOpress) June 27, 2022

Madrid, la ciudad más segura del mundo

La principales carreteras que llevan a Madrid, así como avenidas principales han sido parcialmente cerradas, sobre algunas pueden verse agentes de la policía montada, binomios caninos y patrullas que se han preparado durante meses para responder hasta en un escenario donde ocurra un atentando terrorista.

"Llevamos meses trabajando para ello en el análisis y captación de distinta información con el único objetivo de prevenir, reaccionar y en su caso neutralizar cualquier tipo de amenaza", señaló Luis López Blanco, inspector de la Comisaría General de Información (CGI) y responsables de la inteligencia operativa de la Cumbre de la OTAN.

El ministerio de Defensa se encargará de la seguridad aérea, la Policía Nacional controlará los vuelos ilegales de drones, "Todo ello está implicado dentro de un amplio dispositivo internacional y nacional, en el que colaboramos con otras agencias de distinto tipo como CNI (Centro Nacional de Inteligencia), CIFAS (Centro de inteligencia del Ejército), EUROPOL, INTERPOL, indicó Luis López Blanco.

|REUTERS/Nacho Doce

Bienvenida a los líderes de la OTAN

Mañana martes 28 de junio, el Rey Felipe VI de España ofrecerá una cena de gala a los mandatarios de los 30 países que integran la OTAN, que son: Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Turquía.

El miércoles 29 de junio, Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España será el anfitrión de los jefes de Estado y de Gobierno en una cena en el Museo del Prado.