Dos hombres y una mujer fueron detenidos tras ser señalados de ingerir bebidas alcohólicas y orinar en las vías de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) dio a conocer lo acontecido mediante una publiación en su cuenta de X este martes 10 de noviembre de 2026.

Acusan a policías de robo y acoso para evitar detención en Metro de CDMX

La situación en la que presuntamente están involucrados ocurrió dentro de la estación Ermita, que también conecta con la Línea 12 del Metro.

Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres personas por hechos relacionados con orinar en el andén y consumir alcohol.

De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención uno de los detenidos acusó a los policías de intentar robar sus celulares y la mujer manifestó ser víctima de acoso.

Aseguran que policías no cometieron algún delito contra detenidos

El director general del Metro publicó que los policías rechazaron haber cometido tales delitos contra estas tres personas y los oficiales reportaron que tales señalamientos fueron utilizados para intentar no ser arrestados.

“En la estación Ermita de la Línea 2, elementos de la Policía Bancaria e Industrial intervinieron ante el uso indebido de las instalaciones por parte de tres personas, quienes fueron trasladadas al Juzgado Cívico por consumir bebidas alcohólicas y orinar en una zona restringida”, informó el Metro en X.

En la estación Ermita de la Línea 2, elementos de la Policía Bancaria e Industrial intervinieron ante el uso indebido de las instalaciones por parte de tres personas, quienes fueron trasladadas al Juzgado Cívico por consumir bebidas alcohólicas y orinar en una zona restringida.… pic.twitter.com/Ulb3LHci7T — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 11, 2026

Cámara captó a sujeto orinando en la vía del Metro de CDMX

Los detenidos fueron identificados como Felipe “N”, de 24 años; Leonel Arturo “N”, de 49 años, y Abigail “N”, de 39 años.

En la publicación de X del director del Metro se difundieron las fotografías de los dos hombres y la mujer detenidos por los policías capitalinos.

Junto con ello, se dio a conocer una imagen que grabó una cámara de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo en la que se muestra a un hombre orinando en la zona de las vías, esto muy cerca del tramo por donde arriba la cabina del tren.