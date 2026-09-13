VIDEO: Así fue la detención de tres hombres en el Metro tras robar una tienda

El pasado 10 de septiembre cámaras captaron la detención de tres personas en el Metro de la Ciudad de México (CDMX). Un cerco virtual con cámaras de videovigilancia permitió ubicar a tres hombres que presuntamente asaltaron una tienda departamental en la colonia San Simón Ticumac, en la alcaldía Benito Juárez, y escaparon hacia el Metro.

Los sujetos habrían robado dinero en efectivo de una caja registradora y huyeron del lugar. Tras detectar su ingreso a las instalaciones del Metro, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) coordinaron un operativo para su detención.

Captan la detención de tres presuntos ladrones en el Metro

La intervención se realizó dentro de la Línea 2 del Metro, con la ayuda de su personal. En el video se observa a varios policías corriendo para alcanzar el vagón donde tenían localizados a los presuntos rateros.

Una vez que se detuvo el tren, los policías entraron a los vagones para detener a las personas identificadas por las autoridades. El operativo se realizó cuando los usuarios hacían el trasbordo de la unidad.

En coordinación con la @SSC_CDMX, se logró la detención dentro de la Red del @MetroCDMX de tres hombres presuntamente relacionados con el robo a una tienda ubicada en el exterior.



Para facilitar la intervención y proteger a las personas usuarias, se detuvo momentáneamente el… pic.twitter.com/LBfHEscJwO — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 11, 2026

"Para facilitar la intervención y proteger a las personas usuarias, se detuvo momentáneamente el servicio de la Línea 2 con dirección a Cuatro Caminos. La circulación se reanudó gradualmente, sin mayores afectaciones", informó el director general del Sistema del Transporte Colectivo Metro.

Durante el operativo, los elementos recuperaron el dinero presuntamente robado y aseguraron una réplica de arma de fuego.

#Importante | Tras una persecución, compañeros de la @SSC_CDMX detuvieron a tres hombres al interior del @MetroCDMX que previamente asaltaron de forma violenta una tienda departamental en inmediaciones de la colonia San Simón Ticumac, alcaldía @BJAlcaldia.



Los sujetos… pic.twitter.com/rkwKAoyFLM — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 11, 2026

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La detención fue gracias al seguimiento de las cámaras de videovigilancia y la coordinación entre la SSC y el personal del Metro.

Tras ubicar a los sospechosos dentro de la Línea 2, los policías realizaron el operativo con el servicio momentáneamente detenido para evitar riesgos a los usuarios.