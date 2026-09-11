Persecución de 3 ladrones termina en el Metro de la CDMX

Tres hombres fueron detenidos dentro del Metro de la Ciudad de México luego de presuntamente asaltar de forma violenta una tienda departamental en la colonia San Simón Ticumac, en la alcaldía Benito Juárez.

Tras apoderarse de dinero en efectivo de una caja registradora, los sujetos escaparon y se dirigieron hacia el Metro. Las cámaras de videovigilancia permitieron seguir su recorrido y ubicar el momento en que ingresaron a las instalaciones.

¿Cómo fueron detenidos los sospechosos en el Metro CDMX?

Con la información obtenida mediante el cerco virtual, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México coordinaron el operativo dentro de la Línea 2 del Metro.

#Importante | Tras una persecución, compañeros de la @SSC_CDMX detuvieron a tres hombres al interior del @MetroCDMX que previamente asaltaron de forma violenta una tienda departamental en inmediaciones de la colonia San Simón Ticumac, alcaldía @BJAlcaldia.



Los sujetos… pic.twitter.com/rkwKAoyFLM — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 11, 2026

El servicio con dirección a Cuatro Caminos fue detenido momentáneamente para permitir que los policías ingresaran y realizaran la detención sin poner en riesgo a los usuarios.

Durante el operativo recuperaron el dinero presuntamente robado y aseguraron una réplica de arma de fuego.

La intervención también contó con la colaboración del personal del Metro, lo que permitió ubicar a los sospechosos y cerrarles el paso antes de que pudieran continuar con la huida.