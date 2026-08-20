Detienen a mujer que disparó y mató a su pareja en Azcapotzalco; dijo que él la había golpeado

La SSC-CDMX informó sobre la detención de una joven de 24 años luego de que un hombre perdiera la vida por detonaciones de arma de fuego en su contra donde presuntamente la mujer forcejeó con el sujeto quien la habría golpeado previamente con un arma. Así fue el presunto homicidio en Azcapotzalco.

Según el testimonio de la mujer, ambos sostuvieron una discusión y el hombre la golpeó con la cacha de una pistola; durante el forcejeo posterior, la mujer accionó el arma y provocó la muerte de su pareja sentimental.

Discusión y presunta agresión termina en homicidio en Azcapotzalco

Autoridades informaron que, tras atender un reporte emitido por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tomaron conocimiento de una discusión entre una pareja, tras la cual un hombre perdió la vida y una mujer fue detenida, en la alcaldía Azcapotzalco.

Los oficiales realizaban sus funciones en los alreddedores de las calles de la colonia San Andrés, cuando los monitoristas del C2 Poniente les informaron sobre una emergencia por detonaciones de arma de fuego en un domicilio ubicado en la calle Ticomán, por lo que acudieron de inmediato.

#BoletínSSC | #DETENIDA | Tras atender un reporte emitido por los operadores del #C2 Poniente, policías de la #SSC tomaron conocimiento de una discusión entre una pareja, tras la cual un hombre perdió la vida y una mujer fue detenida, en la alcaldía @AzcapotzalcoMx.



Mientras los… pic.twitter.com/iNNRmS2FXG — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 20, 2026

Al llegar, encontraron a un hombre de 26 años de edad con manchas de sangre y lesiones en el cuerpo, y quien no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron el área y solicitaron los servicios periciales correspondientes.

Mujer relata que tras presunta agresión por parte de su pareja forcejearon con un arma de fuego

Al momento de los hechos, los policías se entrevistaron con una mujer de 24 años de edad, quien explicó que, durante una discusión con su pareja, él la golpeó en la cabeza con la cacha de una pistola, por lo que comenzaron a forcejear.

Tan solo instantes después, la mujer logró desarmarlo y realizó una detonación en su contra. Al momenot de tener conocimiento de esto, los oficiales detuvieron a la mujer y, junto con el arma de fuego asegurada, la trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones para deslindar responsabilidades.

