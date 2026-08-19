Ataque armado deja un muerto en Tepito e incendio consume tienda en Fray Servando, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un ataque a balazos cobró la vida de un automovilista en el barrio de Tepito. Paralelamente, las llamas consumieron un local comercial en el Centro Histórico, un accidente involucró a un camión de basura en Azcapotzalco y vecinos reportaron riesgos viales en la GAM.

Asesinan a balazos a automovilista en las calles de Tepito

Un hombre perdió la vida tras ser víctima de un ataque directo a balazos en las inmediaciones del barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los primeros reportes indican que la víctima circulaba a bordo de su vehículo sobre la calle Jesús Carranza, casi al cruce con Estanquillo, cuando sujetos armados que viajaban en otro automóvil se le aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones a corta distancia para posteriormente darse a la fuga. Agentes de la SSC acordonaron el perímetro, mientras personal pericial de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes. No se reportan personas detenidas.

¡Noche de accidentes y homicidio en la #CDMX!



Una camioneta chocó de lleno contra un camión de basura sobre Calzada Vallejo tras la distracción del conductor con su celular, dejando solo daños materiales.



Por otra parte, en el barrio de Tepito, un hombre fue asesinado a balazos… pic.twitter.com/cEieHmyuVm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

Fuego consumió tienda de alfombras en Fray Servando tras quema de basura

En la misma demarcación, un conato de incendio movilizó a los cuerpos de emergencia sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier, casi en su esquina con el Eje Central Lázaro Cárdenas.

El siniestro se originó en el exterior de una tienda de alfombras y pisos laminados, donde presuntamente una persona en situación de calle encendió fuego a un cúmulo de basura; las llamas se propagaron rápidamente hacia la fachada e interior del comercio. Como medida de precaución, personal de Protección Civil desalojó a los vecinos de los predios aledaños. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos lograron controlar el fuego sin que se registraran personas lesionadas o intoxicadas.

Camioneta choca contra camión de basura por distracción en Calzada Vallejo

En el norte de la urbe, un choque entre una camioneta particular y un camión recolector de residuos movilizó a las autoridades sobre la Calzada Vallejo y la Calle 17, en la alcaldía Azcapotzalco.

A pesar de lo aparatoso de la colisión, no se registraron personas heridas. El conductor de la camioneta admitió ante los agentes policiacos que el accidente ocurrió debido a una distracción al volante. Bomberos y personal de Protección Civil laboraron en la zona para aplicar arena y limpiar el aceite derramado sobre el cinta asfáltica, previniendo nuevos derrapes y reabriendo la circulación tras varios minutos de afectación vehicular.

Robo de tapa de registro representa peligro en la colonia Estrella

Finalmente, vecinos y automovilistas denunciaron el robo de una tapa metálica de un registro de agua situado en la intersección de las avenidas Ferrocarril Hidalgo y Victoria, en la colonia Estrella, alcaldía Gustavo A. Madero.

La oquedad quedó completamente expuesta a mitad de la vialidad, lo que constituye una trampa de alto riesgo para ciclistas, motociclistas y conductores que transitan por el sector durante la noche. Se hace un llamado urgente a las autoridades correspondientes y a la Secretaría de Gestión Integral del Agua para la pronta colocación del reemplazo antes de que se suscite un percance grave.

