Honduras rompe relaciones diplomática con Taiwán para acercarse a China

El gobierno de Honduras anunció que rompería formalmente la relación diplomática que mantienen desde hace décadas con Taiwán, y reconoció la existencia de una sola China, para establecer relaciones con el gigante asiático.

La cancillería de Honduras indicó que este sábado anunció al gobierno de Taiwán la decisión de romper lazos y no que no volvería a tener una relación o contacto oficial con el país.

"El Gobierno de la República de Honduras reconoce la existencia de una sola China en el mundo", anunció la cancillería de Honduras mediante un comunicado compartido en sus redes sociales.

En el mensaje agregó que "Taiwán forma parte inalienable del territorio chino ya partir de la fecha, el Gobierno de Honduras ha comunicado a Taiwán la ruptura de las relaciones diplomáticas".

📌| COMUNICADO: Honduras Anuncia Ruptura de Relaciones Diplomáticas con Taiwán pic.twitter.com/kaaBearpcM — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) March 26, 2023

Tras el anunció del rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Honduras y Taiwán, el gobierno del país asiático retiró la bandera de la nación americana del interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, según indicó la agencia Reuters.

Honduras era uno de los 14 países que reconocía formalmente a Taiwán como un país independiente de China. Mientras que Beijing ve a Taiwán como una de sus provincias sin derecho a lazos de estado a estado, una opinión que el gobierno elegido democráticamente en Taipéi discute enérgicamente.

¿Cuál es la diferencia entre China y Taiwán?

La separación entre China y Taiwán surgió de un enfrentamiento que data de 1949, cuando la República de China (nacionalista) y la república Popular de China (comuinsta) se separaron después de la guerra civil de ese año.

El gobierno nacionalista se asentó en la isla de Taiwán y se proclamó independiente del resto de China, sin embargo, el gobierno comunista reclama que la isla les pertenece, por lo que Taiwán es parte de la República de China.

Desde entonces se mantienen tensiones entre ambas partes, y muchos países prefieren estar en buenos términos con China, por lo que no dan reconocimiento a Taiwán como una nación independiente.