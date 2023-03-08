China y Rusia continúan con su “idilio": Estados Unidos

China profundizará su cooperación (idilio) con Rusia para seguir tratando de desafiar a Estados Unidos, esto a pesar de la preocupación internacional por la invasión a Ucrania, señalaron Jefes de espionaje de Estados Unidos.

En un informe vinculado a la audiencia anual del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos a cerca de las amenazas mundiales a la seguridad del país, se ha informado que: "Pese a la reacción mundial por la invasión a Ucrania, China mantendrá su cooperación diplomática, de defensa, económica y tecnológica con Rusia para seguir intentando desafiar a Estados Unidos". Las agencias de inteligencia estadunidenses también señalan que el Gigante Asiático "limitará el apoyo público".

Dicho informe se centró en las amenazas de China y Rusia, evaluando que Beijing seguirá utilizando sus activos militares y de otro tipo para intimidar a sus competidoras en el Mar de China Meridional y que se basará en acciones del año 2022, que podrían incluir más cruces del estrecho de Taiwán o sobrevuelos de Taiwán con misiles.

Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional y principal asesora de inteligencia del presidente Joe Biden, ha señalado que: "Quizá no haga falta decir que la República Popular China, que está desafiando cada vez más a Estados Unidos, económica, tecnológica, política y militarmente, sigue siendo nuestra prioridad en todo el mundo".

Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines nói với Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm thứ Tư khi trình bày đánh giá hàng năm về các mối đe dọa trên toàn thế giới đối với Mỹ. pic.twitter.com/IcOJMjZARU — Thuc Tri Pham (@ThucTriPham) March 8, 2023

Estados Unidos preocupado por lazos entre Beijing y Moscú

Haines agrega que para cumplir la visión del líder chino Xi Jinping, acerca de convertir a China en una gran potencia, el Partido Comunista Chino "está cada vez más convencido de que sólo puede hacerlo a expensas del poder y la influencia de Estados Unidos", sin embargo, destacó que los servicios de inteligencia estadunidenses consideran que Beijing cree que se beneficia de una relación estable, a pesar de las recientes y duras críticas de Xi a Washington.

En su interrogatorio ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, el senador Angus King preguntó por la opinión de Haines sobre los lazos de Beijing con Moscú”, ¿se trata de un matrimonio temporal de conveniencia o de una relación amorosa a largo plazo?".

Haines, respondió que dudaría en calificar los lazos "Beijing-Moscú" de romance. "Hay algunas limitaciones que podrían seguir en esa asociación. No vemos que se conviertan en aliados como lo somos nosotros con los aliados de la OTAN, pero, sin embargo, sí vemos una creciente cooperación en todos los sectores... Sigue profundizándose".

Conforme al informe, Rusia probablemente no busque un conflicto con Estados Unidos y la OTAN, pero la guerra en Ucrania conlleva un "gran riesgo" de que eso ocurra. Existe un "verdadero potencial" de que los fracasos militares de Moscú en Ucrania perjudiquen al presidente Vladimir Putin, aumentando el potencial de una escalada.

Haines agregó que los servicios de inteligencia de Estados Unidos no prevén que el ejército de Rusia se recupere lo suficiente este año como para lograr importantes avances territoriales en Ucrania.