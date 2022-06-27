El 25 aniversario del regreso de Hong Kong a China

Hong Kong cumplirá 25 años de regresar a dominio de China este 1° de julio. Los eventos para celebrar el aniversario serán tan grandes que incluso el presidente de la nación Xi Ping visitará este territorio, o Región Administrativa Especial, en su primer viaje fuera de China continental luego de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Los festejos serán celebrados bajo el tema “Una nueva era: estabilidad, prosperidad, oportunidad” y que buscan capturar el espíritu de los logros de Hong Kong en los años posteriores a su regreso a China, así como mostrar un futuro brillante gracias al sistema de “un país, dos sistemas”. Estos serán llevados a cabo tanto en Hong Kong, como en China continental y en el extranjero.

Pero, ¿cómo fue que esta región terminó bajo dominio británico por más de siglo y medio? Y ¿cómo se reintegró al comunismo chino una ciudad con un sistema económico eminentemente capitalista?

Siguen celebrando en Hong Kong 🤗

Hora: 5:07 am pic.twitter.com/OAmTDf0BwF — ʌ_ɔollᴉʍɾ (@jwilloc_v) June 26, 2022

La reunificación

Hasta 1842, la isla de Hong Kong pertenecía al Imperio chino, que cedió a Reino Unido a perpetuidad el territorio con el Tratado de Nankín, el cual finalizaba la Primera Guerra del Opio. Otro de los acuerdos bajo el tratado tenía que ver con la apertura de más ciudades portuarias chinas, ya que hasta ese entonces solo Cantón funcionaba como puerto internacional, y el objetivo de volver a Hong Kong un territorio de ultramar británico era tener un puerto cercano a China.

Hong Kong continuó creciendo y desarrollándose durante medio siglo más para incluir Kowloon y los Nuevos Territorios, una región que no fue cedida sino “arrendada” sin pago de alquiler por un plazo de 99 años. Pero a medida que se acercaba la fecha de expiración del contrato, el 30 de junio de 1997, separar los Nuevos Territorios de Hong Kong y Kowloon, lugar del que estaba separado por una calle, no era viable.

Por ello, Reino Unido y China, ya bajo el régimen comunista, comenzaron negociaciones desde finales de la década de 1970 que culminaron con la Declaración Conjunta Sino-Británica, en 1984. Reino Unido acordó transferir la colonia de Hong Kong en 1997 a la vez que China la constituiría como una región administrativa especial por los siguientes 50 años.

China's Xi to visit Hong Kong for 25th anniversary of handover https://t.co/TRqBz1KHSj pic.twitter.com/kMkp7EBqx0 — Reuters (@Reuters) June 25, 2022

Un país, dos sistemas

El nombre oficial de este territorio es Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, ya que lo que le diferencía del resto del territorio chino es su sistema político y económico.

Para cuando se negoció la transición, China ya tenía unas dos décadas bajo el dominio comunista, por lo que el absorber Hong Kong, que ya era un centro financiero mundial, no sería una tarea sencilla. Por ello, se negoció la preservación de los sistemas económicos y políticos capitalistas necesarios para su desarrollo en las siguientes cinco décadas sucedida la transferencia.