Houston recompra más de 700 armas a cambio de tarjetas de regalo

Los residentes de Houston, Texas, entregaron más de 700 armas a la policía a cambio de una compensación gracias al programa One Safe Houston, un programa de recompra de armas.

Una fila de autos que se extendía más de 3.2 kilómetros conducía a la Iglesia Bautista Wheeler Avenue, donde los policías de Houston sacaron las armas de las cajuelas de los vehículos y, en total, los conductores recibieron casi $100,000 en tarjetas de regalo valoradas en $50 por un arma que no funcionaba; $100 por un rifle o escopeta; $150 por una pistola; y $200 por un rifle totalmente automático.

Se permitió al público enviar armas de forma anónima, aunque la policía investigó cada arma de fuego para verificar si fue robada o relacionada con un delito, ya que el objetivo de la iniciativa es reducir el número de armas de fuego que están en las calles de Houston.

Wadie Spikes y su esposa Bridgette tenían tres armas para regalar: un rifle de cerrojo, una escopeta calibre 12 y un rifle semiautomático. Spikes dijo que temía que las armas, que son reliquias familiares, pudieran caer en las manos equivocadas.

“Si tienes armas en tu casa, y no están bajo llave y alguien entra a tu casa, obtendrán las armas que no están bajo llave, eso es fácil”, dijo Spikes.

As part of my One Safe Houston initiative, I will be holding a Gun Buyback program to reduce the number of guns on our streets. The event, in partnership with Commissioner Rodney Ellis, HPD, and Wheeler Avenue Baptist Church, will take place from 8 a.m. - noon today. pic.twitter.com/qlsDdSGpNM — Houston Mayor's Office (@houmayor) July 30, 2022

El evento fue organizado por el alcalde de Houston, Sylvester Turner, y el comisionado del Precinto 1 del condado de Harris, Rodney Ellis. Turner dijo que se han robado aproximadamente 2500 armas de fuego de vehículos en Houston desde principios de 2022.

David Gibson, un geólogo ambiental que trajo varias pistolas, dijo que el robo era una preocupación seria.

“Realmente no te estás deshaciendo de las armas que la gente probablemente usará, te estás deshaciendo de las armas que podrían ser robadas y luego usadas por un criminal”, dijo Gibson. “Entonces, cuando lo miras de esa manera, creo que es una gran idea”.

Durante una conferencia de prensa el sábado, Turner dijo que la abrumadora participación significaría más eventos de recompra de armas en el futuro.

El programa está financiado con $1 millón de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 del presidente Joe Biden. Además, es parte de una mayor iniciativa de seguridad pública del alcalde Turner llamada One Safe Houston, en la que se invierten $53 millones en fondos federales en la prevención de delitos violentos.

La iniciativa detiene cuatro objetivos específicos: reducción de la violencia y prevención del crimen, intervención de crisis, establecer mayor contacto con la población joven de la ciudad y estrechar relaciones con la comunidad.