Qué autos tienen Hoy No Circula el martes 21 de febrero en CDMX y Edomex

El calendario del Hoy No Circula indica qué autos deberán descansar en la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios de la zona conurbada del Estado de México (Edomex), durante este martes 21 de febrero de 2023.

Según el programa, los coches con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2, son los que descansan de las 5:00 a las 22:00 horas. Estas restricciones también son para los vehículos foráneos, incluso los días sábado, ya que se consideran que son holograma 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

Qué placas no circulan en el Edomex hoy 21 de febrero de 2023

Según el calendario del Hoy No Circula, los autos que descansan este martes son los que tienene engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Estas restricciones aplican en el Edomex de las 5:00 a las 22:00 horas en los siguientes 18 municipios.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

De cuánto es la multa si no cumplo el Hoy No Cicula

En caso de que un auto que debía descansar sea detenido, la multa es de aproximadamente dos mil pesos en la CDMX. Mientras que en el Edomex la sanción será de más de mil pesos aproximadamente.

Por ello se recomienda consultar el calendario del Hoy No Circula para evitar sanciones para los conductores, tanto en la capital del país como en la zona conurbada del Estado de México.

Calendario del Hoy No Circula febrero de 2022

*Miércoles 22 de febrero: Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

*Jueves 23 de febrero: Vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

*Viernes 24 de febrero: vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2.

El calendario del Hoy No Circula cambia en caso de que se aplica la Fase I de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana el Valle de México, por ello se recomienda seguir la dependencia o Fuerza Informativa Azteca, en donde se tendrán las últimas noticias.

El calendario semanal del programa Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino del 25 de febrero de 2023

El Hoy No Circula Sabatino para el 25 de febrero aplica para los autos con holograma 1, terminación PAR, por ser el segundo sábado del mes, además de todos los del holograma 2 y los autos foráneos.

Estas restricciones aplican con en la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México e infringir estas medidas también hace acreedor a una multa, según la legislación vigente.

Qué autos verifican en febrero 2023 en CDMX

En febrero de 2023, los autos que deben verificaron son los que tengan engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6, además del engomado rosa, placas con terminación 7 y 8, según el calendario.

Esta información es tanto en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que se exhorta a los automovilistas a realizar este trámite en tiempo y forma.