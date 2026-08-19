¿Otra restricción? Así va a operar el Hoy No Circula este 19 de agosto en CDMX y Edomex

Hay días en los que la placa del automóvil prácticamente decide el plan de movilidad, tal es el caso de este miércoles 19 de agosto con el Hoy No Circula.

La medida forma parte del calendario habitual del programa ambiental que opera en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ello, los conductores deben revisar el color del engomado, la terminación de la placa y el holograma de verificación antes de utilizar su automóvil.

¿Qué autos no circulan este miércoles 19 de agosto?

Para este miércoles 19 de agosto de 2026, la restricción corresponde a los vehículos que reúnen las siguientes características:



Engomado rojo.

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

La medida se aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas, por lo que los automovilistas cuyos vehículos se encuentren dentro de estos supuestos deberán evitar circular durante ese periodo.

El programa contempla la circulación vehicular en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

No todos los autos con terminación 3 y 4 se quedan estacionados

Aquí aparece un detalle que puede cambiar por completo el resultado de la revisión. La terminación de la placa por sí sola no determina si un automóvil puede circular.

El holograma de verificación también es un elemento fundamental para conocer si existe una restricción. De acuerdo con el esquema ordinario del Hoy No Circula, los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de las restricciones habituales del programa, al igual que determinadas unidades con características específicas.

Entre los vehículos que normalmente están exentos se encuentran los eléctricos e híbridos, así como algunas unidades destinadas a servicios específicos, como vehículos de emergencia y determinados vehículos de transporte público.

Así se distribuyen las restricciones durante la semana por el Hoy No Circula

El Hoy No Circula funciona mediante un calendario que reparte las restricciones entre distintos colores de engomado y terminaciones de placas.

El esquema semanal establece:



Lunes: engomado amarillo, terminaciones 5 y 6.

Martes: engomado rosa, terminaciones 7 y 8.

Miércoles: engomado rojo, terminaciones 3 y 4.

Jueves: engomado verde, terminaciones 1 y 2.

Viernes: engomado azul, terminaciones 9 y 0.

De esta manera, el programa busca distribuir durante la semana las restricciones a la circulación de determinados automóviles como parte de las medidas ambientales aplicadas en la zona metropolitana.

¿Qué pasa si un automóvil circula cuando tiene restricción?

No respetar el Hoy No Circula puede representar un problema que va más allá de tener que cambiar de transporte ese día. Los automovilistas que circulen cuando su vehículo tiene una restricción pueden hacerse acreedores a una sanción económica, además de que el automóvil puede ser remitido al depósito vehicular conforme a las disposiciones aplicables.

Por eso, para este miércoles 19 de agosto la revisión puede hacerse de manera sencilla: primero identifica el color del engomado, después observa el último número de la placa y finalmente verifica el holograma.

Si se trata de un vehículo con engomado rojo, placas terminadas en 3 o 4 y holograma 1 o 2, deberá respetar la restricción de circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas.