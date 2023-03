Chocan PAN y Morena por Matamoros y García Luna, tiran iniciativa

Las diferencias políticas entre Morena y el PAN terminaron por tumbar un acuerdo que reformaría al Código de Comercio y que permitiría incorporar medios digitales para agilizar citas y notificaciones de la autoridad a la micro, pequeña y mediana empresa en el país.

Y es que a Morena no le gusto que la diputada del PAN, María Teresa Castell de Oro Palacios, promotora de la reforma, criticara al gobierno federal por los hechos violentos en Matamoros, Tamaulipas.

“López le da más prioridad en buscar y a hacer justicia a los americanos que a los mexicanos. Cuando le truenan los dedos en menos de 48 horas tiene identificados a los extranjeros desaparecido. Tanto se rasgan las vestiduras con García Luna, pero hoy tienen toda su pandilla en puestos claves de la 4T”, acusó la legisladora panista Castell de Oro.

Pero a Morena no le gustó y así amenazo el vicecoordinador de la bancada de Morena, Leonel Godoy “este es un dictamen de consenso de economía y comercio, si la oradora no regresa al tema, vamos a votar en contra, vamos a votar en contra”.

Desde tribuna se oye a la panista retar “Como gusten, Leonel”.

Propuesta no pasa, por diferencias entre Morena y el PAN.

Y el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana reviró “A ver, no ha habido un solo orador del partido de la mayoría en este pleno que no haya utilizado su espacio para denostar a la oposición de manera agreste, excesivamente agreste. No ha habido uno solo que no ha tocado el tema favorito, que es el de García Luna. Uno solo no lo ha dejado de hacer... Quien quiera votar en contra es porque no tiene palabra”.

Y así fue Morena y sus aliados siguieron la línea y votaron en contra de la reforma de la panista lo que provocó que la propuesta quedara sepultada en medio de gritos de júbilo de morenistas.

Pero antes de irse la diputada María Teresa Castell de Oro asesto “Estados Unidos ha dicho que el único presidente que verdaderamente ha combatido al narcotraficante fue Felipe Calderón. Él sí debería estar ahí con letras de oro. Hagan mil planas para que les quede bien grabado en la frente”.

A lo largo de la sesión y en cada dictamen que posicionaron Morena y el PT llevaban como consigna la frase; “Felipe Calderón sí sabía y García Luna siempre ha sido parte de esa mafia del PAN”.