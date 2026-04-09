Multa o corralón: Lo que te espera si ignoras el Hoy No Circula este jueves

Antes de girar la llave y lanzarte al tráfico de la capital, más vale revisar dos veces: el programa Hoy No Circula sigue activo y este jueves puede dejarte fuera del camino… o con una multa que pega directo al bolsillo.

Estos autos NO circulan este jueves

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, este jueves 9 de abril deben quedarse en casa los vehículos que cumplan con las siguientes características:



Engomado verde

Terminación de placas 1 o 2

Holograma 1 y 2

La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en toda la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana.

Saltarse esta regla no es opción: los operativos son constantes y las sanciones están bien definidas.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Cuál es el objetivo del Hoy No Circula?

Aunque para muchos automovilistas representa un dolor de cabeza, el programa impulsado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis tiene un objetivo claro: reducir los niveles de contaminación en una de las zonas urbanas más saturadas del país.

En temporadas donde el aire apenas se mueve, limitar la circulación vehicular ayuda a evitar contingencias ambientales. Las autoridades insisten en que, aunque imperfecta, es una herramienta clave para mejorar la calidad del aire.

¿Quiénes sí pueden circular?

No todos están sujetos a la restricción. Este jueves sí pueden salir:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Motocicletas

Taxis (con horarios específicos)

Vehículos de emergencia

Autos de personas con discapacidad con permiso vigente

Incluso si vienes de otro estado, debes cumplir con el programa, salvo que tu vehículo tenga un holograma exento reconocido.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

No revisar el calendario puede convertirse en un error costoso. Las multas por incumplir el Hoy No Circula van de:



2,346 a 3,519 pesos, aproximadamente

Además, en el Estado de México la vigilancia se reforzó desde 2026, con sanciones equivalentes a 20 UMAs. Y eso no es todo: tu vehículo puede terminar en el corralón, sumando más gastos y tiempo perdido.