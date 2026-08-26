Riesgo por mala calidad del aire en CDMX: Así aplica el Hoy No Circula

¡No te escapas! Este miércoles 26 de agosto se volverán a aplicar las restricciones del Hoy No Circula para los autos con engomado rojo; esto con el fin de combatir la contaminación que se genera en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

A pesar de las fuertes lluvias que se han registrado en la capital del país, la calidad del aire se reporta como mala gracias a la presencia de contaminates com o PM2.5 y PM10.

¿Qué autos NO podrán circular este miércoles 26 de agosto?

Los autos que deberán seguir al pie de la letra todas las disposiciones del programa ambiental son:



Autos con engomado rojo

Autos con terminación de placas 3 y 4

Autos que tengan holograma 1 y 2

El Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías y varias regiones del Valle de México, incluyendo los22 municipios que conforman el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿En qué horario deja de operar el Hoy No Circula?

El programa establece que el Hoy No Circula opera de lunes a sábado, mientras que el domingo es un día de circulación libre , por lo que todos los autos pueden transitar, excepto cuando se active una contingencia ambiental.

Estas medidas también contemplan a los conductores con placas foráneas. Mientras que las excepciones abarcan a los de holograma 0 o 00 y los autos híbridos.

E l programa opera de las 5:00 a las 22:00 horas, y las restricciones dependen del color del engomado, el holograma de verificación y el último dígito de la placa.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

¿En dónde opera el Hoy No Circula?

Si transitas por el Edomex, debes saber que estas restricciones aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, además de 18 municipios conurbados:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Valle de Toluca (municipios como Toluca, Metepec, Lerma, Calimaya, Ocoyoacac, Otzolotepec, etc.).

Valle de Santiago Tianguistenco (Almoloya de Juárez, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco, Xalatlaco, entre otros.

En caso de incumplir estas medidas, los conductores pueden recibir multas que van de 2 mil a 3 mil pesos mexicanos.